Уж зима катит в глаза – во флотской столице начинают работу с должниками ЖКУ

В ЗАТО г.Североморск возобновили работу межведомственной комиссии по повышению собираемости долгов по оплате за жильё и коммунальные услуги среди физических и юридических лиц.

- Сейчас остро стоит вопрос по закупке мазута и подготовке к новому отопительному периоду. Нам предстоит обсудить алгоритм действий, выработать общую тактику – как действовать, чтобы увеличить собираемость платежей. Конечно, мы будем индивидуально решать вопросы с учреждениями, индивидуальными предпринимателями, с населением города, - рассказал председатель КРГХ администрации ЗАТО Руслан Кучерявый.

Опыт такой работы в муниципалитете есть. Специалисты администрации мониторят подведомственные учреждения и держат ситуацию на контроле – с должниками проводят разъяснительные беседы, помогают решить вопросы с реструктуризацией долгов.

Как отметил глава ЗАТО Владимир Евменьков, качество ресурсов и их бесперебойная подача в дома, во многом зависят от своевременных платежей североморцев за коммунальные услуги. Ресурсоснабжающие предприятия не должны работать себе в убыток. Участникам межведомственной комиссии при администрации предстоит найти действенные методы работы с неплательщиками.