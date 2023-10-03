Уж зима катит в глаза: главы муниципалитетов отметили общую проблему, которая касается уборки придомовых территорий

О степени готовности муниципальных образований к уборке в зимний период вчера на оперативном совещании доложил министр энергетики и ЖКХ Александр Кобытев.

На сегодняшний день в завершающей стадии находится подготовка сил и средств для организации бесперебойной зимней уборочной кампании: имеющаяся техника прошла необходимое техническое обслуживание, муниципальные контракты с подрядными организациями заключены.

Всего для обслуживания улично-дорожной сети в зимнее время подготовлено 694 единицы техники – это комбинированные дорожные машины, плужно-щеточные тракторы, автогрейдеры, тротуароуборочные машины, самосвалы, погрузчики, экскаваторы, шнекороторы, бульдозеры.

Вся техника оснащена бортовым навигационным связным оборудованием.

Количество уборочной техники в собственности управляющих организаций составляет 135 единиц. При отсутствии собственной техники имеются заключенные договоры с подрядными организациями на ее предоставление.

Анализ и оперативный контроль работы техники осуществляется Системой мониторинга уборки территорий (СМУТ). Система позволяет получить достоверную информацию о работе подрядчиков, а также осуществлять оптимальное планирование работ.

Что касается запасов противогололедных материалов: на сегодняшний день реагенты приобретены в количестве 7,5 тысячи литров, пескосоляная смесь заготовлена в количестве 43,5 тысячи кубометров.

Отдельно глава профильного ведомства обратил внимание на подготовку техники мусоровывозящих компаний и регионального оператора по обращению с ТКО к работе в предстоящий осенне-зимний период.

«Прошу глав администраций обратить особое внимание на необходимость усиления контроля за деятельностью управляющих организаций и дорожных служб по расчистке придомовых территорий и улично-дорожной сети в период увеличения количества снежных осадков во избежание нарушений графика вывоза ТКО, для обеспечения возможности проезда специализированных служб и техники», – сообщил Александр Кобытев.

«Важно, чтобы у нас было понимание в разрезе муниципалитетов, что техники хватает, на каждую есть люди», – отметил глава региона Андрей Чибис.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, на вопрос губернатора о готовности к работе предстоящей зимой ответили главы нескольких муниципалитетов. Так, Юрий Сердечкин отметил, что процесс подготовки к зиме в Мурманске практически завершен, необходимое количество песка и реагентов заготовлено. Глава Североморска Олег Прасов, пояснил, что содержанием улично-дорожной сети ЗАТО осуществляет подрядная организация, которая полностью укомплектована техникой и сотрудниками, в октябре-ноябре будут продолжены поставки пескосоляной смеси. О 100% готовности также сообщил глава ЗАТО Александровск Ильяс Мазитов.

Главы муниципалитетов отметили общую проблему, которая касается уборки придомовых территорий, и заверили губернатора, что работа с управляющими компаниями держится на особом контроле.

«Фиксируем, что все готовы. Чтобы потом не было вопросов», – подытожил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru