Уж зима катит в глаза… Регион готовится к отопительному сезону

Подготовка объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период в Мурманской области стала одной из тем состоявшегося вчера заседания регионального правительства.

В мае была утверждена необходимая нормативная документация и планы, в июне начались ремонтные работы, идёт завоз топлива.

«До 1 сентября Мурманская область должна быть полностью готова к отопительному сезону, несмотря на то, что федеральные нормы предусматривают более длительные сроки. Я прошу муниципалитеты активно включиться в работу, не допускать просрочек, при возникновении вопросов сразу сообщать профильному министру и курирующему заместителю губернатора, а также отрабатывать все вопросы с Ростехнадзором. В этом году все должны вовремя получить паспорта готовности. Также прошу усилить работу с должниками, разбираться в каждом конкретном случае, – подчеркнул губернатор Андрей Чибис. – Кроме того, к 1 декабря необходимо вместе с муниципалитетами создать чёткий план будущей масштабной модернизации инженерных сетей и объектов коммунального хозяйства, чтобы в перспективе максимально исключить потери тепловых сетей, сократить издержки и сбалансировать мощности».

Всего в регионе 127 котельных, 11 тысяч километров инженерных сетей, почти 8 тысяч единиц жилищного фонда. Как рассказал заместитель губернатора Юрий Сердечкин, на конец июля средний процент готовности Мурманской области к отопительному периоду составляет 55%. С 6 августа по 10 сентября состояние оценит областная межведомственная комиссия.

В регионе полностью сформированы нормативные запасы топочного мазута – 102,263 тысячи тонн (111% нормативного запаса), угля – 72,121 тысячи тонн (114% нормативного запаса). В пути находятся дополнительно 2,405 тысячи тонн мазута и 9,916 тысячи тонн угля. В полном объёме нефтепродукты завезены в Ловозерский район, в Терский район в течение этой недели поступит еще 127 тонн топлива и 910 литров масла.

В этом году региональным правительством предусмотрено почти 2,9 млрд рублей на субсидии ресурсоснабжающим организациям, гарантирующим поставщикам и ЖКХ для компенсации выпадающих доходов. Также поддержку правительства региона на обеспечение топливом и капитальные ремонты сетей и объектов получили муниципалитеты – общая сумма более 208 млн рублей. Запущена модернизация крупных энергетических объектов в муниципалитетах.

Впервые за несколько десятилетий проходит капитальный ремонт аварийного участка магистральной тепловой сети Североморска – на эти цели выделено более 68 млн рублей из бюджетов разных уровней.

«Данная магистраль хорошо известна жителям Североморска, только этой весной по причине аварийных отключений потребители шесть раз оставались без отопления. Мы выполняем полную замену одного из ключевых участков тепловой сети, которая снабжает теплом 49 многоквартирных жилых домов, а также 14 объектов социальной и военной инфраструктуры», – сообщил Юрий Сердечкин.

Демонтажные работы завершены, выполнен монтаж нового железобетонного лотка, проложено 800 метров нового трубопровода. Всего к 1 сентября будет обновлено 1144 метра труб.

Сложная ситуация складывается с заменой дымовой трубы на котельной в жилом районе Росляково. Заказчик комплекса работ – Управление капитального строительства города Мурманска.

«Выполнен демонтаж старого оборудования. На площадку строительства начали поступать детали новой металлической дымовой трубы с завода «Боргазоаппарат» из Борисоглебска. При этом на объекте есть отклонение от графика производства работ в части сроков устройства опалубки, армирования и залития бетоном, которое до сих пор не начато. Прошу администрацию Мурманска взять стройку на постоянный контроль», – подчеркнул Юрий Сердечкин.

Продолжается техническое перевооружение котельной в Заозерске – объект переводят с флотского мазута Ф-5 на мазут топочный марки М-100. Выполнен демонтаж основного оборудования, прошли гидравлические испытания новых подогревателей мазута, насосов, необходимой арматуры, трубопроводов.

«Все работы выполняются собственными силами за счёт средств АО «Мурманэнергосбыт». Сметная стоимость составляет 55,3 млн рублей, расчетная экономия при переходе на мазут топочный марки М-100 составит в 2020 году – 139,5 млн рублей, в 2021 году – 410,2 млн рублей», – рассказал Юрий Сердечкин. Работы завершатся в начале сентября.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 года № 103, до 15 сентября паспорта готовности должны получить потребители тепловой энергии, не позднее 1 ноября – теплоснабжающие и теплосетевые организации, не позднее 15 ноября – муниципальные образования. Однако подготовка будёт идти с учётом условий Крайнего Севера и раннего наступления осенне-зимнего периода.