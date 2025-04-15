Ужасы нашего городка, или Управляющей компании «Комфорт» пора менять название

71 год без капремонта: жильцы ветхого дома на улице Горького в Мурманске боятся ложиться спать из-за разрушающихся стен и текущей кровли.

71 год без капремонта: жильцы ветхого дома на улице Горького в Мурманске боятся ложиться спать из-за разрушающихся стен и текущей кровли.

Жители двухэтажного дома на улице Горького областного центра несколько лет умоляют управляющую компанию помочь с ремонтом. Из-за дырявой крыши и выпавших из фасада кирпичей пол и стены дома постоянно заливает осадками. Обои покрылись плесенью. Люди часто болеют, в том числе и маленькие дети.

Из-за сырости гниют перекрытия и сыпется потолок.

Специалисты управляющей компании «Комфорт», куда обращались пострадавшие собственники жилья, дыры периодически латают, но хватает такой заботы ненадолго. Мурманчане говорят, что необходим капремонт, а он запланирован лишь на 2040-2043 годы. Жильцы уверены: к тому времени дом рухнет им на головы, и умоляют перенести сроки на ближайшее время. Тем более что 85% проживающих в доме исправно платят по счетам.

В отчаянии жильцы обратились на «прямую линию» с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Отметим, что от жителей региона на «прямую линию» с президентом поступило 240 обращений с жалобами, связанными с плохим состоянием жилых домов. Из них – более 20 на компанию «Комфорт».

Народный фронт взял проблему на контроль, обратился в прокуратуру с просьбой обязать управляющую организацию провести экспертизу и инициировать процесс переноса сроков капремонта. Активисты также попросили региональный Минстрой разработать дополнительный механизм поддержки жилого фонда, который нуждается в срочном ремонте и угрожает жизни жильцов.

Фото и видео предоставлены Общероссийским Народным фронтом в Мурманской области.