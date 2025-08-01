Ужасы нашего городка, или В Мурманске в кирпичном доме №10 на улице Октябрьской фасад и потолок держатся на честном слове

По стенам квартир на двух этажах трещины сквозные - выходят наружу, потолок весь в дырах, птицы свили гнезда в полуразрушенном фасаде. В одной из них на втором этаже потолок полностью покрыт грибком от плесени.

В региональное отделение Народного фронта обратились жители дома №10 по улице Октябрьской, вынужденные жить в страхе, что потолок в их доме вот-вот обвалится, а фасад разрушится.

Общественникам они рассказали, что представители управляющей компании знают о ситуации с домом, но никаких мер предпринимать не спешат, делают только временные заплатки на кровле, поэтому жильцы дома вынуждены рисковать своими жизнями.

По стенам квартир на двух этажах трещины сквозные - выходят наружу, потолок весь в дырах, птицы свили гнезда в полуразрушенном фасаде. В одной из них на втором этаже потолок полностью покрыт грибком от плесени.

Ещё в 2023 году была произведена техническая экспертиза состояния дома, которая показала износ на пороге «третьей фазы», что означает срочное принятие мер по его капитальному ремонту.

Народный фронт направил обращения в областную прокуратуру с просьбой помочь жителям как можно скорее решить их проблему и ускорить капитальный ремонт здания.

Но пока жильцы дома с каждым днём всё ближе к тому, что их дом рухнет.

Народный фронт держит ситуацию на контроле.

А в это время прокуратурой г. Кировска Мурманской области по обращению гражданина проведена проверка содержания общего домового имущества многоквартирного дома №41 по ул. Хибиногорской.

Надзорным органом установлено, что в нарушение требований ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации в подъездах №№1-4 на поверхностях подоконников наблюдаются локальные загрязнения, а также не выполнена помывка светопрозрачных заполнений окон от грязи. В одном из подъездов на поверхности стен и потолка имеется отслоение штукатурного и окрасочного слоев, вандальные надписи, а на поверхности потолка выявлены сухие следы протечек. На придомовой территории многоквартирного дома не произведён покос травы и борщевика со стороны дворового и главного фасада, проезд к МКД не очищен от песка.

С целью устранение выявленных нарушений прокурором в адрес директора МУП «УК «Городская электрическая сеть» внесено представление.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений контролируется.

Фото и видео: https://vk.com/video-69761571_456241441