Уже 10 лет активные полярнозоринцы помогают осуществлять детские мечты, собирая канцтовары в специальные подарочные коробки к первому сентября

31 августа в Полярнозоринском комплексном центре социального обслуживания населения состоится вручение школьных принадлежностей детям. Дневники, пеналы, краски, письменные принадлежности, наборы для творчества, а также сладкие подарки, собранные в рамках акции «Доброе первое сентября», достанутся 35-ти детям из малообеспеченных семей.

Работники Кольской АЭС и жители города на протяжении трёх недель собирали канцелярские товары, учитывая возраст ребят. Только деньгами удалось накопить 30 тысяч рублей – на них работники комплексного центра социального обслуживания населения приобрели дополнительные товары для школы.

Уже 10 лет активные полярнозоринцы помогают осуществлять детские мечты, собирая канцтовары в специальные подарочные коробки, установленные на площадках в городе и на Кольской АЭС. Перед началом учебного года все нуждающиеся получают полноценные комплекты для учёбы.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, помимо торжественного вручения подарков, родителей и детей ждёт театрально-игровое выступление «Коржик идёт в первый класс».

Организаторы акции «Доброе первое сентября» – Полярнозоринский комплексный центр социального обслуживания населения и Информационный центр Кольской АЭС выражают слова благодарности в адрес работников Кольской АЭС и всех неравнодушных жителей, которые откликнулись на призыв о помощи.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.