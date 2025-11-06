Уже более 1100 спортсменов зарегистрировались на легендарный Мурманский лыжный марафон

За пять дней с момента открытия регистрации на знаменитый Мурманский лыжный марафон организаторами уже принято более 1100 заявок. Соревнования пройдут в марте 2026 года в рамках 91-го традиционного Праздника Севера.

Наибольшее количество заявок подано на дистанции 50 км и 25 км свободным стилем – 517 и 396 соответственно. Лыжники со всей страны также подали заявки на прохождение дистанций 50 км и 25 км классическим стилем – 89 и 120. Кроме того, на старт в Долине Уюта выйдут спортсмены 17-18 лет, сейчас зарегистрировано 22 участника.

Приём заявок на участие в марафоне открыт на платформе Russia Running и на официальном сайте соревнований. Ознакомиться с положением можно на сайте Министерства спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556525/#&gid=1&pid=1