Уже более 850 исследований выполнено на новом аппарате УЗИ в Мурманской городской детской поликлинике №1

В рамках мероприятий регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», а также плана «На Севере – жить» в Мурманскую городскую детскую поликлинику №1 в начале апреля был поставлен аппарат УЗИ экспертного класса.

В комплект поставки входят 6 датчиков, они позволяют проводить исследования в кардиологии, ангиологии, неонатологии, костно-мышечной системы, молочных желез, в том числе: внутриполостной для гинекологических исследований, фазированные датчики для трансторакальных и транскраниальных исследований, что даёт возможность проведения исследований, которые ранее не выполнялись в учреждении.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, неонатальные и педиатрические датчики предназначены для проведения профильных исследований грудных детей. Параметры этих датчиков позволяют получить точные данные и высокое качество изображения, и как следствие – повысить уровень исследований в целом. Автоматические функции улучшения визуализации позволяют устранить возможные дефекты изображений, что так же повышает достоверность диагностики. Встроенные протоколы исследований (автоматические расчеты) помогут оптимизировать процесс исследования и сократить время проведения исследования. Менее чем за месяц использования на новом аппарате уже проведено 862 исследования.

Фото: https://gov-murman.ru