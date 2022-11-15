Сегодня в рамках традиционного объезда глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин оценил результаты комплексной реконструкции инженерных систем в детском саду №138 (ул. Мира, 25).

В этом году в детском саду в рамках комплексного ремонта полностью заменены системы водоотведения, тепло- и водоснабжения, в здании оборудован современный автоматизированный тепловой пункт, благодаря которому стало возможным автоматически поддерживать оптимальную

Ремонт проведён в помещениях пищеблока и прачечной, где установлена система вентиляции, а также в туалетных и умывальных комнатах, буфетных. Здесь полностью заменена кафельная плитка на стенах и полах.

В групповых помещениях отремонтированы потолки, заменены светильники и линолеум.

Завершена установка автоматической пожарной сигнализации, домофонов и электромонтажные работы в помещениях детского сада. Кроме того, выполнен текущий ремонт кровли в корпусе с пищеблоком и музыкальным залом.

- Уже через неделю 280 юных мурманчан вернутся в свой уютный и красивый детский сад. Работа по замене инженерных систем в детских садах будет продолжена. Системы автоматического регулирования теплоснабжения уже установлены во всех отдельно стоящих зданиях образовательных учреждений, - рассказал Юрий Сердечкин. – Очень важно, чтобы наши дети, могли проводить здесь время с удовольствием и ничего не мешало им получать новые знания и умения.

В рамках реализации программы по реконструкции инженерных систем новое оборудование установлено в 17 зданиях образовательных учреждений.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23683&page=1