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Мурманская область. Арктика (16+)11.06.25 14:00

Уже каждый четвёртый родитель ученика 5—6 классов знает, что ребёнок выполняет «домашку» с ИИ

Согласно данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob», нейросети уже стали неотъемлемой частью учебного процесса: по словам родителей, дети используют их для решения домашних заданий. При этом пока лишь 13% учителей знают, как бороться с этим. В опросе сервиса по заказу ТАСС приняли участие родители школьников и учителя из всех округов страны.

Искусственный интеллект все глубже проникает во все сферы нашей жизни, в том числе и в среднее образование. По словам родителей, его активно используют школьники — для выполнения домашних заданий. Матери и отцы не всегда могут проконтролировать выполнение «домашки», но, тем не менее, уже 23% родителей учеников 5—6 классов точно знают, что их чадо обращается за решениями к ИИ. Среди родителей обучающихся 7—9 классов каждый третий знает, что ребёнок выполняет домашнюю работу с помощью нейросетей, а среди родителей старшеклассников — почти каждый второй.

А что думают о применении нейронных сетей учителя, работающие в среднем и старшем звеньях? 13% педагогов сообщили, что постоянно сталкиваются с заданиями, выполненными с помощью ИИ, и пытаются бороться с этим. По их словам, выявить такие работы несложно, например, задавая ученику уточняющие вопросы или предлагая решить аналогичные задания у доски. При решении математических задач искусственный интеллект нередко выдаёт алгоритмы, которые не изучали в школе. Некоторые учителя признают, что «борьба в основном заключается в санкциях к тем, кто просто списал с нейросетки и не проработал тему сам». Уже есть преподаватели, которые учат детей, как правильно использовать возможности ИИ: например, для поиска источников информации или создания плана работы. 29% учителей пока не знают, как предотвратить бездумное использование учащимися генеративных моделей при выполнении домашних работ, а 30% заявили, что ещё не сталкивались с такими ситуациями.

Время проведения опроса: 5—30 мая 2025 года.

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