Уже в этом году «СОПКИ.СПОРТ» будут работать в каждом муниципалитете региона

Губернатор Андрей Чибис принял участие в коллегии Министерства спорта Мурманской области. Приветствуя собравшихся, глава региона напомнил, что вовлекать северян в спорт и здоровый образ жизни – одна из важнейших задач.

«Мурманская область – форпост, обеспечивающий безопасность нашей страны в Арктике, глобальную безопасность. Кроме того, мы на передовой развития. Все наши масштабные стратегические проекты реализуют люди: строят, управляют. Важно сохранить их активность, силу и здоровье. Именно вы отвечаете за то, чтобы как можно больше людей у нас приобщалось к спорту. И мы отмечаем очень серьёзное движение вперёд за последние пять лет, и по инфраструктуре, и по спортивным достижениям. Огромное спасибо за эту работу», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис сообщил, что с 2019 года больше 10 млрд рублей уже вложено в функционирование и развитие инфраструктуры.

«Отремонтировано 48 объектов, построено 17, в их числе современный административно-спортивный комплекс Кировской СШОР по горнолыжному спорту, специалисты говорят, что это лучшая инфраструктура для спортсменов. Также физкультурно-оздоровительные комплексы в Полярных Зорях, Апатитах, Кандалакше, Заозерске. Очень достойный показатель», – перечислил губернатор.

Андрей Чибис также сообщил, что продолжается создание бассейна в Североморске, а в Мурманске появятся комплексы на улице Старостина и на Кольском проспекте. Кроме того, губернатор подчеркнул, что в ходе общения с северянами получает хорошие отзывы на реализуемый в рамках плана «На Севере – жить» проект «СОПКИ.СПОРТ». Уже в этом году такие спортивные пространства будут работать в каждом муниципалитете.

«Проектом «СОПКИ.СПОРТ» мы можем гордиться. В инфраструктуру активно продолжаем вкладываться. Очень важно, что в регионе уже в два раза увеличилось количество кандидатов в мастера спорта. Это тема спорта высших достижений, но показывает, что больше людей активно занимаются. Поэтому в этом направлении будем двигаться дальше. Сегодня мы обсудим инициативы, предложения, планы развития, что мы должны сделать. Это очень серьёзная работа, мы её запускаем как программу на следующие пять лет. Спорт – это принципиально важно. Это здоровье людей, их активность, физкультура, чтобы у них были силы на большие дела, реализацию глобальных проектов, чтобы каждый на своём месте делал свою работу искренне, хорошо, эффективно. И для этого надо чувствовать себя спортивнее. Вот наша общая с вами задача», – обратился к коллегам глава Мурманской области и отметил, что важно в том числе продвигать новые, современные виды спорта, к примеру – цифровой спорт.

«Развитие регионального спорта основано, в первую очередь, на принципах соответствия национальным целям и стратегическим задачам, поставленным Президентом страны Владимиром Путиным. И одна из ключевых целей – увеличить к 2030 году долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%», – отметила в докладе министр спорта Светлана Наумова.

Министр подчеркнула, что по результатам прошлого года указанный показатель национального проекта «Демография» был превышен на 4,3% и составил 57,2%. Она подчеркнула, что в основе работы министерства также лежит региональный стратегический план «На Севере – жить».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Светлана Наумова сообщила, что в этом году в Мурманской области состоятся 272 официальных спортивных мероприятия различного уровня. Одно из них – юбилейный Мурманский лыжный марафон, который пройдёт в рамках 89 Праздника Севера 30 и 31 марта. Событие стало рекордным по числу заявок от участников за последние 20 лет. География спортсменов представлена 58 регионами со всей России от Краснодарского до Камчатского края, а также представителями Словакии, Грузии, Германии и Республики Беларусь. Министр спорта напомнила, что торжественная церемония открытия Праздника Севера состоится 17 марта в Мурманске на Центральном стадионе профсоюзов в 19.00.

Фото: https://gov-murman.ru