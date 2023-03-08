Узнаём больше о древних обитателях Кольского Севера

11 марта в 14.00 Мурманский областной краеведческий музей приглашает посетить интерактивную площадку «Назад в прошлое».

Как сообщает vk.com/mokm51, современный житель Мурманской области зачастую представляет древнего обитателя Кольского края диким пещерным человеком с накидкой из шкуры и с дубиной наперевес. Однако, этот образ очень сильно отличается от реального положения дел. В действительности, это были прекрасно приспособленные к жизни в суровых условиях Заполярья люди с развитой материальной и духовной культурой.

На мероприятии гости музея смогут посетить экскурсию по теме «Археология Мурманской области», где познакомятся с древними технологиями и опытом освоения окружающего мира первых жителей Восточной Лапландии.

Фото: https://vk.com/mokm51?z=photo-91580302_457267564%2Falbum-91580302_00%2Frev