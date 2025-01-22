Узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдёт к руководству

8 из 10 работников предприятий осведомлены о том, сколько получают их коллеги. Если зарплата сослуживцев с аналогичным функционалом окажется больше, то женщины, скорее всего, пойдут выяснять причины у руководства, а мужчины начнут искать другие варианты трудоустройства. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 500 предприятий и организаций и 1600 трудоустроенных экономически активных граждан из всех округов страны.

Информация о зарплатах сотрудников закрыта в 78% компаний, тем не менее, 8 из 10 работников предприятий (79%) в курсе того, сколько получают их коллеги, причём 35% знают о величине заработка всех своих сослуживцев, 44% — некоторых. Зарплату своего непосредственного руководителя знают 37% опрошенных. За последний год доля осведомлённых о зарплате всех коллег стала больше на 5 п.п., о зарплате руководства — на 7 п.п., это связано с тем, что в попытках привлечь и удержать персонал компании сделали HR-процессы и показатели более прозрачными.

Мужчины знают зарплаты коллег чаще женщин (84 и 75% соответственно), а россияне в возрасте до 34 лет чаще тех, кто старше (82%). Наибольшую же осведомленность в этом вопросе демонстрируют те, кто получает свыше 100 тысяч рублей (86%).

В случае, если зарплата коллег с аналогичным функционалом окажется больше их зарплаты, только 26% россиян ничего не будут делать и продолжат спокойно работать дальше. 18% пойдут за разъяснениями к руководству, 14% задумаются о поиске другой работы, каждый девятый будет требовать повышения зарплаты. Причём в подобной ситуации женщины, скорее всего, станут выяснять причины у руководства, мужчины же начнут искать другие варианты трудоустройства.

46% россиян уже приходилось сталкиваться с тем, что сослуживцы получают больше, и чаще об этом рассказывали мужчины, чем женщины (50% против 41% соответственно). Для каждого четвертого такая информация не имела никакого значения, 23% уволились, по 13% опрошенных рассказали, что затребовали обоснований зарплатного неравенства или повышения зарплаты. Некоторые уменьшили темп работы или переложили часть своих дел на тех, кто получает больше.

Время проведения опроса: 24 декабря 2024 года — 15 января 2025 года.