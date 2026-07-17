Узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдёт к руководству

К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие менеджеры по персоналу и трудоустроенные экономически активные граждане.

Согласно опросу работающих мурманчан, 28% знают зарплату всех сослуживцев, ещё 46% — некоторых. Информированность о зарплате непосредственного руководителя составляет 29%. Информация о зарплатах сотрудников закрыта в 80% компаний.

О заработках коллег мужчины осведомлены чаще женщин. 78% молодёжи до 35 лет знают зарплаты хотя бы некоторых сослуживцев, среди тех, кто старше, таких 70%. Чем выше доход, тем выше информированность: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей о чужих зарплатах осведомлены 75%, а среди тех, кто получает свыше 150 тысяч, — уже 82%.

Рассуждая гипотетически, в ситуации, если коллега с аналогичными обязанностями получает больше, только 29% горожан не станут ничего предпринимать. 25% попросят разъяснений у руководства, 12% — повышения зарплаты, а 10% задумаются об увольнении или поиске новой работы. Женщины в такой ситуации скорее выяснят причины у начальства или задумаются о собственной квалификации, тогда как мужчины активнее будут искать нового работодателя, а также трудиться эффективнее.

По факту же с неравенством в зарплате сталкивались 37% респондентов. Действовали так: 17% обсуждали ситуацию с руководством, 16% просили повышения, а 12% уволились. Почти каждый второй (46%), ничего не предпринимал.

Интересно, что среди тех, кто не знает зарплат коллег, только 27% хотели бы узнать их, большинство (57%) предпочитает оставаться в неведении.

Время проведения опроса: 26 июня — 7 июля 2026 года.