«Арктический диалог: 110 лет от Романова‑на‑Мурмане до столицы Русской Арктики»Туроператоры и турагенты должны перейти на «Электронную путёвку» до 1 сентября 2026 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.07.26 14:00

Узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдёт к руководству

К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие менеджеры по персоналу и трудоустроенные экономически активные граждане.

Согласно опросу работающих мурманчан, 28% знают зарплату всех сослуживцев, ещё 46% — некоторых. Информированность о зарплате непосредственного руководителя составляет 29%. Информация о зарплатах сотрудников закрыта в 80% компаний.

О заработках коллег мужчины осведомлены чаще женщин. 78% молодёжи до 35 лет знают зарплаты хотя бы некоторых сослуживцев, среди тех, кто старше, таких 70%. Чем выше доход, тем выше информированность: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей о чужих зарплатах осведомлены 75%, а среди тех, кто получает свыше 150 тысяч, — уже 82%.

Рассуждая гипотетически, в ситуации, если коллега с аналогичными обязанностями получает больше, только 29% горожан не станут ничего предпринимать. 25% попросят разъяснений у руководства, 12% — повышения зарплаты, а 10% задумаются об увольнении или поиске новой работы. Женщины в такой ситуации скорее выяснят причины у начальства или задумаются о собственной квалификации, тогда как мужчины активнее будут искать нового работодателя, а также трудиться эффективнее.

По факту же с неравенством в зарплате сталкивались 37% респондентов. Действовали так: 17% обсуждали ситуацию с руководством, 16% просили повышения, а 12% уволились. Почти каждый второй (46%), ничего не предпринимал.

Интересно, что среди тех, кто не знает зарплат коллег, только 27% хотели бы узнать их, большинство (57%) предпочитает оставаться в неведении.

Время проведения опроса: 26 июня — 7 июля 2026 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
№ 117.07.26 14:21 - Д.О ВернерВ 1920-х годах страной управляли партийные лидеры. Их зарплата не могла превышать заработок простого рабочего на заводе. Излишки отдавали в партийную кассу. Если руководитель получал больше денег, он терял свой партийный билет. Обзор от ИИ. Но это было при другой партии...
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги I полугодия 2026 на рынке труда: резюме больше, но подбор стал сложнее
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Я тут живу, и рада этому!» (выпуск 1)Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
17.07.26 14:21
В 1920-х годах страной управляли партийные лидеры. Их зарплата не могла превышать заработок простого рабочего на заводе. Излишки отдавали в партийную кассу. Если руководитель получал больше денег, он
Комментарий к новости:Узнав, что коллеге платят больше, мужчина уволится, а женщина пойдёт к руководству
Иван
13.07.26 19:54
Мы из бедных слоёв населения,это выше нашего понимания,такие цифры.
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
VarvarA
13.07.26 13:26
Общая сумма вкладов как-то не позволяет оценить уровень достатка северян. А вот если её разделить на численность жителей региона, то получается на каждого северянина приходится около 606 тысяч. На
Комментарий к новости:Жители Мурманской области держат на вкладах более 382 млрд рублей
-Правовая консультация (18+)Туроператоры и турагенты должны перейти на «Электронную путёвку» до 1 сентября 2026 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире22:55Концерт «ЖАРА LITE» '2024 (16+)00:25«Американский дедушка». Художественный фильм (16+)01:40«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Индекс курьера июнь 2026: курьер сегодня зарабатывает в полтора раза больше квалифицированного рабочего-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 57 копеек, доллар поднялся на 8 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №3 Кольской АЭС досрочно завершился планово-предупредительный ремонт с модернизацией-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 июля-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Туроператоры и турагенты должны перейти на «Электронную путёвку» до 1 сентября 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять