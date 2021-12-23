В 10 домах Заозерска установлены новые теплообменники

Завершены работы по замене водоподогревателей в 10 многоквартирных домах ЗАТО г. Заозерск. Об этом сообщила и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«10 домов Заозерска были включены в краткосрочный план комиссией регионального министерства строительства по установлению необходимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов. На сегодняшний день все работы завершены. На месте старых громоздких, отработавших свой срок агрегатов, смонтированы современные компактные бойлеры, которые имеют более высокую производительность. Установленные регуляторы позволяют поддерживать постоянную температуру горячей воды, не допуская при этом перегревов в системе, что значительно экономит расход теплоносителя», – отметила Юлия Барсукова.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в соответствии с условиями договора подрядчик также разработал проектную документацию, которая получила положительное заключение госэкспертизы, демонтировал старые трубы и вышедшие из строя теплообменники.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/432741/#&gid=1&pid=1