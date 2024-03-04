В 10-летний юбилей воссоединения Крыма с Россией в Мурманской области состоится более 70 мероприятий

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис напомнил ещё об одном важном событии, которое вся наша страна отмечает в середине марта – это годовщина воссоединения Крыма с Россией. С 17 по 20 марта в Мурманской области пройдёт более 70 мероприятий – акций, митингов, концертов, лекций и выставок.

«В этом году мы отмечаем 10-летний юбилей воссоединения Крыма с Россией. Время летит, но мы всё так же помним ту Крымскую весну и её легендарные события! Но важнее всего, что за эти 10 лет в Крыму под руководством нашего Президента Владимира Путина был проведен целый перечень работ, которые значительно изменили качество жизни жителей полуострова и гостей, которые приезжают туда со всей страны. Сегодня такая работа ведётся нами и на новых территориях», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru