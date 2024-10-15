В 10 раз увеличена единовременная выплата северянам, принимавшим участие в обороне Заполярья в годы Великой Отечественной войны

В честь юбилейной даты – 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье – предусмотрен комплекс мер поддержки северян. Так, по поручению губернатора Андрея Чибиса традиционная выплата обладателям медали «За оборону Советского Заполярья», а также вдовам и вдовцам этой категории граждан, увеличена в 10 раз – c 5000 до 50000 рублей.

Также решением главы региона учреждены памятные медали, которые будут вручать: ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях на территории Мурманской области; гражданам, приравненным к категории «Дети Великой Отечественной войны»; почётным гражданам Мурманской области, внесшим весомый вклад в патриотическое воспитание; гражданам Мурманской области, внесшим существенный вклад в увековечение памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны.

«Ещё раз хочу огромное спасибо сказать поисковикам. В прошедшую субботу мы удостоены были чести участвовать в захоронении останков 67 наших бойцов. Та работа, которую поисковики проводят, конечно, бесценна. Очень важно и дальше поддерживать наше поисковое движение, чтобы эта работа продолжалась», – подытожил Андрей Чибис.