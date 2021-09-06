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Мурманская область. Арктика (16+)06.09.21 11:15

В 106-й день рождения в ММТП установлен новый рекорд

В дни празднования 106-летия Мурманского морского торгового порта на предприятии установлен новый производственный рекорд. На причале №14 грузового района №2 на борт судна «SEAFORCE» относящегося к классу Capesize, погружено 160300 тонн угля. Это максимальная грузовая партия за всю историю порта.

Предыдущий аналогичный рекорд был установлен в марте 2020 года, когда на борт судна «BERGE WEISSHORN» было погружено 158333 тонны.

Отметим, что «SEAFORCE» - это уже восемнадцатое судно класса Capesize, обработанное в ММТП в 2021 году. На них было погружено 2 млн 672 тысяч 321 тонна навалочных грузов: четыре судна были загружены железорудным концентратом (572721 тонна) и 14 – углём (2 млн 99 тысяч 600 тонн). Планируется, что до конца года мурманские портовики примут ещеёпять аналогичных судов. Предыдущий рекорд обработки Capesize’ов был установлен в 2020 году. Тогда у причалов ММТП были обработаны 14 судов, на который было погружено 2 млн 114 тысяч 699 тонн. За всю историю предприятия Мурманский морской торговый порт принял и успешно обработал 44 Capesiz’а, которые перевезли 6 млн 390 тысяч 969 тонн навалочных грузов.

«Встречая праздник производственными рекордами, мы подтверждаем статус предприятия, которое постоянно идет вперед, ставит перед собой новые задачи и успешно решает их. Поздравляю всех портовиков и наших партнеров с новым достижением!» - сказал генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов.

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