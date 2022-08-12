В 11 часов 28 минут 26 секунд трагически завершился последний поход экипажа АПРК «Курск»

В современной истории нашего Отечества есть немало скорбных дат, память о которых сохранится в веках. Одна из них – 12 августа 2000 года, когда в результате гибели АПРК «Курск» погибли 118 моряков-подводников.

22 года прошло после гибели экипажа АПРК «Курск». Но не утихает горечь утраты. Подводников не зря называют цветом нации, гордостью Военно-морского флота. Сложно назвать другую профессию, настолько связанную с риском для жизни, с огромной ответственностью за судьбы страны. Подводники и побеждают вместе, и погибают вместе.

В Ара–губе, где базируются атомные подводные лодки Северного флота, всегда пустует причал №8. Именно от него 10 августа 2000 года ушёл в свой последний поход экипаж АПРК «Курск».

В 11 часов 28 минут 26 секунд 22 года тому назад в Баренцевом море в ходе учений Северного флота произошла трагедия, которая потрясла не только россиян, но и весь мир. В результате взрыва торпеды в первом отсеке затонул атомный подводный ракетный крейсер «Курск». Среди 118 погибших подводников был и наш земляк, командир группы старта БЧ2 капитан-лейтенант Борис Владимирович Гелетин.

Сегодня, как и все предыдущие годы, ровно в 11 часов 28 минут 26 секунд на Североморском кладбище в посёлке Росляково у могилы капитан-лейтенанта Бориса Гелетина началась траурная церемония в память о погибших 118 подводниках.

В церемонии приняли участие моряки-североморцы, исполняющая обязанности председателя Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгения Гордеева, начальник Управления образования Юлия Гладских, руководитель общественной организации «Боевое братство» Вячеслав Годунов, председатель профсоюза гражданского персонала Вооруженных сил РФ Сергей Кошкарев, ветераны Северного флота, Татьяна, вдова Бориса Гелетина.

В такие минуты нужно вспоминать слова «Реквиема» Роберта Рождественского: «Вспомним всех поимённо, горем вспомним своим... Это нужно - не мёртвым! Это надо - живым!».

Эти слова точно отражали суть мероприятия. Оно нужно нам, живым, чтобы мы помнили моряков-подводников, погибших при выполнении воинского долга на атомном подводном ракетном крейсере «Курск».

Митинг открыл капитан 2 ранга в отставке Вячеслав Годунов. Затем выступила Юлия Гладских. В последние годы, отметила Юлия Владимировна, в России активизировалась работа по героико-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Не случайно, в траурной церемонии приняли участие директор Дома детского творчества Екатерина Колычева, заместитель директора лицея №1 Валентина Скачкова.

Подвиг подводников в сердцах не только моряков-североморцев, а всех граждан России. Как тут не вспомнить слова Героя Советского Союза, подводника Магомеда Гаджиева: «Нигде нет такого равенства, какое существует на подводной лодке, где все или побеждают, или погибают».

Большого уважения заслуживают моряки надводного флота. Месяцами они находятся на острие противостояния с военной машиной блока НАТО, практически на войне, готовые в любую минуту выполнить боевую задачу. Именно благодаря подводному ракетоносному флоту, важнейшей составляющей ядерной триады сдерживания, Россия может чувствовать себя в безопасности.

Заупокойную Литию по Борису и всем христианам, погибшим в атомной подводной лодке «Курск», отслужил священнослужитель Сергий. После этого к могиле Бориса Гелетина были возложены венок и цветы.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12664-v-pamyat-o-pogibshih-podvodnikah/