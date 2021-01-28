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Мурманская область. Арктика (16+)28.01.21 09:30

В 12 муниципалитетах Мурманской области успешно внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

В 12 пилотных муниципальных образованиях региона успешно внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО). Целевой показатель используемых сертификатов для обучения северян в возрасте от 5 до 18 лет – не менее 25% – достигнут.

Итоги первого года запуска новой системы ПФДО подвели на совещании, организованном Министерством образования и науки Мурманской области совместно с Региональным модельным центром. В нём приняли участие представители межведомственных рабочих групп из Мурманска, Апатитов, Кировска, Мончегорска, Полярных Зорь, ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Североморск, Ковдорского, Кандалакшского, Кольского и Печенгского районов.

Открывая встречу, первый заместитель министра образования и науки региона Татьяна Ларина поблагодарила ответственных кураторов на местах за результативную работу. Участники обменялись опытом по внедрению ПФДО и рассказали о поэтапной реализации мероприятий «дорожной карты», с какими сложностями им пришлось столкнуться и как решали поставленные задачи. Особое внимание собравшиеся уделили анализу нормативно-правовых актов, регламентирующих муниципальные параметры системы персонифицированного финансирования.

«Сейчас важно интенсифицировать усилия по увеличению общего охвата заполярных школьников дополнительным образованием. По данным регионального навигатора, показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» в Мурманской области составляет 42%. Региональным проектом «Успех каждого ребёнка» на 2021-2025 годы установлен показатель в 77,3%», – отметила Татьяна Ларина.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки,  в сфере дополнительного образования Мурманской области 429 поставщиков образовательных услуг реализуют 3277 дополнительных общеобразовательных программ.

 

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