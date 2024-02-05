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Мурманская область. Арктика (16+)05.02.24 12:30

В 12 муниципалитетах Мурманской области высадится «Кольский десант»

В Мурманской области стартовала всероссийская патриотическая акция «Кольский десант» («Снежный десант РСО») – студенты региона отправились в муниципалитеты для помощи в благоустройстве города и оказания адресной помощи.

На открытии с приветственным словом к участникам обратились председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Егор Хаценко и директор ГОБУМП «Региональный центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи» Ирина Бакшеева, а также командир регионального штаба Мурманского регионального отделения «РСО» Полина Пэн.

«Акция «Кольский десант» за неделю охватывает сотни жителей Мурманской области, которые не только получают безвозмездную сердечную помощь и внимание с вашей стороны, но и лично убеждаются в том, что бескорыстное добро живо и в нынешнем поколении молодёжи. Не менее важно влияние этой чудесной недели на вас самих: закалить характер, раскрыть свои глубоко потаённые качества, почувствовать себя героем и ощутить ответственность, которую это чувство в себе несёт, – вот какое воспитание дарует нам бескорыстный труд», – обратилась к участникам акции Полина Пэн и вручила каждому серебряные значки «Кольского десанта».

В 2024 году отряды «Кольского десанта» посетят 12 муниципалитетов Мурманской области: Никель, ЗАТО город Заозерск, ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск, Полярные Зори, Кандалакшу, Умбу, Оленегорск, Апатиты и Ковдор. Бойцы и кандидаты отрядов представят тематические мастер-классы, интерактивы и концертные программы для местных жителей, уделят особое внимание благоустройству социально значимых объектов, помощи населению.

Отряд «Кольского десанта» «Млечный путь» отправился в город Полярные зори. Бойцы и кандидаты отряда сортировали книжные архивы Централизованной библиотечной системы, очистили территорию детского сада от снега, провели мастер-класс по плетению браслетов из бисера для детей из Комплексного центра социального обслуживания населения и плетению маскировочных сетей в Полярнозоринском энергетическом колледже.

Первым населённым пунктом отряда «Океан Свободы» стал посёлок городского типа Никель. В молодёжном пространстве «СОПКИ» ребята провели мастер-классы об основах правильного питания и мастер-класс по популярным акциям студенческих отрядов для школьников 8-9 классов.

Отряд «Вечная Юность» начал свою работу в Оленегорске. По прибытии ребят ждала задача по очистке стадиона спортивной школы «Олимп» от снега.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, в этом году всероссийская патриотическая акция «Снежный десант Российских студенческих отрядов» отмечает 55-летний юбилей и проходит под эгидой юбилейного года РСО – 65-летие движения студенческих отрядов, а также 20-летие учреждения молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», и объединит более 20 тысяч добровольцев из 82 регионов страны.

Акция «Кольский десант» уже в четвертый раз реализуется в Мурманской области. С каждым годом участников акции становится всё больше. По итогам лучшему отряду «Кольского десанта» будет вручено Знамя акции.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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