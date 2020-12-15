В 13 медицинских организациях региона усовершенствуют инфраструктуру в рамках модернизации первичного звена здравоохранения

В 13 медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь и подведомственных региональному Министерству здравоохранения, будет усовершенствована инфраструктура.

Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения, разработанная во исполнение поручения Президента Российской Федерации, рассчитана на 5 лет и направлена на приближение медицинской помощи к месту жительства пациентов, оснащение необходимым медицинским оборудованием и устранение кадрового дефицита.

Основные мероприятия представил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Глава ведомства отметил, что для решения ключевых задач и достижения целей детально проанализировали доступность медпомощи и оценили инфраструктуру во всех населенных пунктах области.

Общий объём предусмотренных средств – порядка 4 млрд рублей, 93% из которых – средства федерального бюджета и 7% – областного бюджета.

Программой предусмотрено строительство 16 объектов учреждений здравоохранения, в том числе 1 поликлиники, 6 врачебных амбулаторий, 9 модульных ФАПов. Также в плане реконструкция и капитальные ремонты медицинских организаций и их структурных подразделений.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, для дооснащения медцентров приобретут 775 единиц медицинского оборудования. Также запланировано приобретение 137 единиц автотранспорта для обеспечения транспортной доступности всем группам населения, включая маломобильные. Транспорт будет использоваться как как для доставки пациентов в медицинские организации, так и для посещения на дому.