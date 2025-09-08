В 13 муниципалитетах Мурманской области открылись современные центры беспилотных авиационных систем

В регионе отрылись 17 современных пространств в 13 муниципалитетах, в том числе созданных в рамках проекта «Арктическая школа». Также пространство появилось в центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!».

Как подчеркнула министр образования и науки Диана Кузнецова, создание центров беспилотных авиационных систем (БАС) является важной частью реализации губернаторского плана «На Севере – жить!» и направлено на развитие у школьников и студентов компетенций, востребованных в ключевых отраслях экономики региона и страны.

«Центры оснащены оборудованием для работы с воздушными, наземными и подводными беспилотными системами, что позволяет готовить специалистов, способных применять технологии в промышленности, строительстве, горнодобывающей отрасли, сфере МЧС и журналистики и других. Для ребят разработаны программы различного уровня сложности - от краткосрочных курсов объемом 17 часов до продолжительных программ более чем на 200 часов. Они включают основы управления беспилотными летательными аппаратами, моделирование, конструирование и программирование, подавление беспилотников, а также направления, связанные с применением БАС в гражданской и других сферах», – рассказала министр.

Диана Кузнецова посетила центр беспилотных систем в Мурмашинской школе и Губернаторском лицее. Глава ведомства подчеркнула, что к работе всех площадок привлекаются военнослужащие 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, центров «ВОИН» и «Авангард», Североморского кадетского корпуса, Мурманской кадетской школы и областных колледжей. Специалисты помогают формировать профессиональные навыки и обеспечивают наставничество. Кроме того, за каждым центром БАС закреплены воинские части.

«Перед запуском центров мы провели серьёзную подготовку педагогов при участии наставников от предприятий и воинских частей. Мы видим большое количество детей, желающих заниматься в этих центрах, и это лучший показатель востребованности проекта. Важно, что программы рассчитаны как на начальную школу, так и на старшеклассников. Также в регионе запускаются направления обучения в среднем профессиональном образовании. Это позволит выпускникам получить востребованную профессию. Уверена, центры БАС станут основой для дальнейшего развития практик применения беспилотных технологий, отвечая задачам модернизации системы образования и кадрового обеспечения региона и всей Арктики», – заключила министр.

