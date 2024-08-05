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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.24 14:30

В 13-й арктический поход моряки Северного флота взяли икону покровителя моряков – Святого Праведного Фёдора Ушакова

В ходе данного похода корабли Северного флота традиционно проведут ряд учений по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне, а также по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике.

Сегодня начался очередной поход арктической группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана. Мероприятие проводится 13-й год подряд. Поход будет проходить под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева.

Утром в обеспечении корабельно-тральной группы Кольской флотилии разнородных сил участники арктического похода вышли из главной базы Северного флота – Североморска, прошли по Кольскому заливу и сформировали походный ордер в Баренцевом море. Далее отряд кораблей и судов обеспечения взял курс на Север.

В составе отряда действуют большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».

В ходе данного похода корабли Северного флота традиционно проведут ряд учений по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне, а также по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике.

Планом похода предусматриваются: выполнения ракетно-артиллерийских боевых упражнений; высадка морских десантов на необорудованное побережье; оборона морских коммуникаций; оборона морской экономической деятельности нашего государства в Арктической зоне; отработка взаимодействия и проведение учений с силами дальней противолодочной авиации и береговых ракетных войск.

«Всего спланировано порядка 20 тактических учений», – сказал командир отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1 ранга Станислав Варик.

За короткий промежуток навигации в Арктике отряду кораблей предстоит пройти семь морей, побывать в Северном Ледовитом океане, провести ряд тактических и корабельных учений.

В 13-й арктический поход моряки Северного флота взяли икону покровителя моряков – Святого Праведного Фёдора Ушакова, переданную экипажу Североморской Епархией. Накануне выхода в дальний поход на борту большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» состоялся митинг и молебен.

За несколько дней до выхода в поход экипажи кораблей и судов отработали слаженность совместных действий в Баренцевом море. Провели учение по связи, а также ряд учений по материально-техническому обеспечению, оказанию помощи судну, потерпевшему бедствие. Кроме этого, экипажи кораблей и судов отработали задачи противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороны отряда на переходе морем и на незащищённом рейде.

Очередной арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота выполняется в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов Российской Федерации в Арктике. Планируется, что поход кораблей и судов обеспечения Северного флота продлится около двух месяцев и будет проходить по морям Северного Ледовитого океана, в том числе в районах трассы Северного морского пути.

Ранее, в ходе предыдущих арктических походов, силы арктической группировки Северного флота неоднократно проводили учения по обеспечению безопасности морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная», осуществляли высадку морского десанта в самых Северных точках – на мысе Челюскин полуострова Таймыр, острове Большевик архипелага Северная Земля, отрабатывали совместные действия по защите островных территорий с тактическими группами Северного флота на островах Котельный архипелага Новосибирские острова и острове Земля Александры, архипелага Земля Франца-Иосифа. Также Северный флот традиционно проводит ряд учений спасательной направленности в районе трассы Северного морского пути.

 

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456277092

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