В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»

Вчера торжественное мероприятие прошло в школе №28 (ул. Чехова, 11), где открылась парта в честь выпускника учреждения Сергея Ильина-Непомнящего — участника специальной военной операции. Мурманчанин выполнял боевые задачи в Луганской Народной Республике. За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность в июле этого года награжден медалью «За отвагу».

«Парта Героя» — не просто ученический стол. На ней размещены фотографии, факты из жизни и награды людей, проявивших мужество и героизм в защите интересов нашей страны. К патриотическому проекту присоединяются образовательные учреждения по всей стране.

Как сообщает администрация города Мурманска, права первыми сесть за новую «Парту Героя» удостоились ученики 6 «А» и 4 «Б» классов Никита Курдин и Дарья Зайцева, показавшие отличные результаты в учёбе.

Парты, посвящённые заслуженным людям, вошедшим в историю Отечества, героям нашего времени и Великой Отечественной войны, появились 20 сентября в 15 школах заполярной столицы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25738&page=1