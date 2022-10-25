В 17 объектах здравоохранения региона предусмотрен капитальный ремонт, монтаж модульных конструкций, а также поставка 57 единиц медицинского оборудования

Вчера в рамках оперативного совещания министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев доложил о ходе реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В программных мероприятиях текущего года участвуют 9 муниципалитетов. Выделено более 1,5 млрд рублей, более половины из которых являются дополнительными средствами областного бюджета. В 17 объектах здравоохранения предусмотрен капитальный ремонт, монтаж модульных конструкций, а также поставка 57 единиц медицинского оборудования.

В настоящее время 55 единиц оборудования уже поставлено и введено в эксплуатацию. Медицинские организации получили 6 аппаратов УЗИ, 19 единиц стерилизационного оборудования, 13 единиц хирургического и 19 единиц прочего оборудования (офтальмологического, гинекологического, реанимационного и реабилитационного).

«В муниципалитетах на новом оборудовании уже проведено более 9 тысяч исследований. Таким образом, по ряду исследований медицинская помощь приближена к пациентам, теперь нет необходимости ехать в областной центр для проведения исследования. Замена оборудования на более современное и точное позволяет быстрее и качественнее ставить диагноз и, при необходимости, начать лечение», – рассказал Дмитрий Панычев.

В 2022 году завершён капитальный ремонт в амбулатории Кильдинстроя, Мурманской городской детской поликлиники №1 (на ул. Папанина). В новых условиях уже получает медицинскую помощь детское население Ковдора и Никеля. Продолжаются капитальные ремонты в здании детской поликлиники №1 на улице Полярные Зори, в детских поликлиниках в Заполярном и Кандалакше, отделении взрослой поликлиники №1 на Карла Маркса, поликлиники в Ревде, Мурмашах и Мончегорске. Все эти объекты с высоким уровнем технической готовности.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в программных мероприятиях 2023 года участвуют 11 муниципалитетов, запланирован монтаж одной модульной амбулатории в Печенге и 7 модульных ФАПов: в Корзуново, Лиинахамари, Спутнике, Титане, Коашве, Кузомени и Белом море. Запланировано приобретение 126 единиц медицинского оборудования для переоснащения медицинских организаций.

«Монтаж современных ФАПов и амбулаторий создаст для жителей более комфортные условия получения медицинской помощи. А поставка современного оборудования как нового, так и взамен устаревшего, позволит приблизить ключевые виды медицинской помощи к пациенту», – подчеркнул в своем докладе министр здравоохранения региона.

Фото: https://gov-murman.ru