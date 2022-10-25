С 16 по 21 ноября в Кировске пройдут всероссийские соревнования «Хибинская гонка»На Украине имеется мотив для применения «грязной бомбы» - генерал-лейтенант Игорь Кириллов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)25.10.22 13:00

В 17 объектах здравоохранения региона предусмотрен капитальный ремонт, монтаж модульных конструкций, а также поставка 57 единиц медицинского оборудования

Вчера в рамках оперативного совещания министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев доложил о ходе реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В программных мероприятиях текущего года участвуют 9 муниципалитетов. Выделено более 1,5 млрд рублей, более половины из которых являются дополнительными средствами областного бюджета. В 17 объектах здравоохранения предусмотрен капитальный ремонт, монтаж модульных конструкций, а также поставка 57 единиц медицинского оборудования.

В настоящее время 55 единиц оборудования уже поставлено и введено в эксплуатацию. Медицинские организации получили 6 аппаратов УЗИ, 19 единиц стерилизационного оборудования, 13 единиц хирургического и 19 единиц прочего оборудования (офтальмологического, гинекологического, реанимационного и реабилитационного).

«В муниципалитетах на новом оборудовании уже проведено более 9 тысяч исследований. Таким образом, по ряду исследований медицинская помощь приближена к пациентам, теперь нет необходимости ехать в областной центр для проведения исследования. Замена оборудования на более современное и точное позволяет быстрее и качественнее ставить диагноз и, при необходимости, начать лечение», – рассказал Дмитрий Панычев.

В 2022 году завершён капитальный ремонт в амбулатории Кильдинстроя, Мурманской городской детской поликлиники №1 (на ул. Папанина). В новых условиях уже получает медицинскую помощь детское население Ковдора и Никеля. Продолжаются капитальные ремонты в здании детской поликлиники №1 на улице Полярные Зори, в детских поликлиниках в Заполярном и Кандалакше, отделении взрослой поликлиники №1 на Карла Маркса, поликлиники в Ревде, Мурмашах и Мончегорске.  Все эти объекты с высоким уровнем технической готовности.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в программных мероприятиях 2023 года участвуют 11 муниципалитетов, запланирован монтаж одной модульной амбулатории в Печенге и 7 модульных ФАПов: в Корзуново, Лиинахамари, Спутнике, Титане, Коашве, Кузомени и Белом море.  Запланировано приобретение 126 единиц медицинского оборудования для переоснащения медицинских организаций.

«Монтаж современных ФАПов и амбулаторий создаст для жителей более комфортные условия получения медицинской помощи. А поставка современного оборудования как нового, так и взамен устаревшего, позволит приблизить ключевые виды медицинской помощи к пациенту», – подчеркнул в своем докладе министр здравоохранения региона.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Сфере общественного питания регионов СЗФО не хватает работников
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: 62-я КОНФЕРЕНЦИЯ ПАСЗРФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: полезные советы, которые помогут грамотно распоряжаться финансами и сохранить свой бюджетФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: трезво оценивайте свои финансовые возможности
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
Галина
07.10.22 13:51
Марина, Вашему питомцу полного выздоровления, Вы - молодец, что не сдались
Комментарий к новости:Марина Патракова, зооволонтёр, считает, что животные не должны умирать от укола
Галина
07.10.22 12:58
Прекрасный материал, всем добра!
Комментарий к новости:Как становятся зооволонтёрами - Валерия Смирнова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Только треть жителей Северо-Западного федерального округа довольны своей зарплатой-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 31 копейку, доллар укрепился почти на 17 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская атомная электростанция стала лучшей в конкурсе «Экологически образцовая организация атомной отрасли» Госкорпорации «Росатом»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Депутаты торопятся защитить юных россиян от деструктивной информации
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика