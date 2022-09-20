В 17-й раз вместе со всей страной Мурманская область вышла на старт «Кросса нации»

Мурманская область активно поддерживает массовые соревнования, объединяющие активных граждан, с 2004 года. По традиции самой масштабной площадкой проведения «Кросса нации» в Кольском Заполярье стала Долина Уюта.

На территории мурманского спортивного комплекса праздник собрал новичков, профессионалов и ветеранов спорта. Открыл мероприятие забег самых юных участников: 489 малышей преодолели символическую дистанцию в 200 метров. На официальный старт соревнований во всероссийский День бега вышли 340 спортсменов: в зависимости от возраста и уровня подготовки они пробежали от 1 до 12 тысячи метров. Победителей и призёров наградили кубками, медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации.

Помимо соревнований, в рамках спортивного праздника для северян были организованы разноплановые интерактивные площадки, а также игры, в которых можно было принять участие всей семьёй.

Кроме Мурманска, в Кольском Заполярье старт «Кроссу нации» был дан более чем в 10 муниципалитетах, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru