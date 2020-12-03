В 19 многоквартирных домах в Мурманской области завершился капитальный ремонт

В Мурманской области капитальный ремонт многоквартирных домов подходит к концу. За минувшие две недели работы завершились в 19 многоквартирных домах в 8 муниципалитетах.

В Мурманске подрядчики закончили преображение фасадов дома №39 на проспекте Ленина и дома №1 на улице Самойловой, а также привели в порядок крышу дома №34 на улице Адмирала Лобова и подвал дома №14в на улице Полухина.

В Полярных Зорях, Африканде, Североморске, Оленегорске, Апатитах, Кандалакше и Мончегорске рабочие закончили капитальный ремонт кровель 9 многоквартирных домов.

В Заполярном работы завершились в 5 многоквартирных домах. В доме №7/1 на улице Бабикова привели в порядок крышу. В домах № 7 и 9 на улице Крупской заменили сети электроснабжения и кровлю, а в домах №1 и 3 на улице Юбилейной – сети горячего и холодного водоснабжения и крышу. Кроме того, капитально отремонтировали кровлю дома №5 на улице Стадионной в Печенге и фасад и фундамент дома №17 по проспекту Гвардейскому в Никеле.

Как сообщает региональное Министерство строительства, на остальных МКД работы продолжаются и будут завершены в ближайшее время.