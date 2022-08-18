В детских поликлиниках региона вводятся дополнительные рабочие дни для проведения медицинского обследования перед поступлением в детский сад и школуВладиславу Денисову требуется срочная помощь земляков
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)18.08.22 12:00

В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России

Уровень конкуренции в двух профсферах на рынке труда Мурманской области выше, чем в среднем по стране, считают эксперты hh.ru. Это значит, что в этих профессиональных областях мурманчанам сложнее найти работу, чем другим россиянам.

Самая высокая конкуренция среди соискателей-мурманчан за рабочее место в Мурманской области сейчас зафиксирована в сфере «Юристы». На данный момент на одну вакансию в этой сфере откликаются 8 кандидатов. Это более чем в 3 раз выше, чем в среднем по России.

Повышенная конкуренция за рабочие места в Мурманской области наблюдается среди бухгалтеров (более 4 соискателей на одно рабочее место). В это же время в России в среднем уровень конкуренции среди бухгалтеров чуть выше – 5,3 резюме на вакансию. В сфере «Начало карьеры, студенты» в Мурманской области также наблюдается более напряженная атмосфера с поиском работы: на одно рабочее место претендуют около 4 человек, по России в среднем – 8,8.

В Мурманской области конкуренция за рабочие места выше среднероссийских значений наблюдается в сфере «Добыча сырья», а также в сфере консультирования.

С другой стороны, в Мурманской области проще найти работу, чем в других российских городах в сфере «Наука, образование» (чуть более 2 кандидата на вакансию). Также близка к общероссийским значениям конкуренция среди соискателей в сфере производства (менее 2 человек на место), в сфере безопасности (почти 3 кандидата), в области консультирования (менее 1 резюме на вакансию). Одна из самых низких конкуренций при достаточно высоком работодательском спросе в Мурманской области также зафиксирована в сфере рабочего и домашнего персонала (менее 1 кандидата в каждой сфере).

Также в регионе сложилась уникальная ситуация для России – прямо сейчас конкуренция среди выпускников и студентов в Мурманской области за рабочие места одна из самых низких по стране: в среднем 3 кандидата в регионе против почти 9 человек в среднем по стране. Таким образом, молодые начинающие специалисты могут найти работу в Мурманской области намного быстрее, чем в других городах России.

Уровень конкуренции на рынке труда, Россия и Мурманская область, лето 2022:

Профсфера

 

Россия

 

Мурманская область

 

Страхование

3,7

1,1

Маркетинг, реклама, PR

4,1

1,5

Высший менеджмент

4,5

1,9

Государственная служба, некоммерческие организации

2,5

1,5

Продажи

1,9

0,9

Производство

2,2

1,9

Медицина, фармацевтика

1,4

0,4

Банки, инвестиции, лизинг

1,8

0,7

Строительство, недвижимость

1,3

0,7

Искусство, развлечения, масс-медиа

3,4

1,1

Начало карьеры, студенты

8,8

3,7

Закупки

3,4

2,5

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

1,7

0,5

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

5,3

4,1

Добыча сырья

1,0

1,4

Информационные технологии, интернет, телеком

3,8

2,8

Административный персонал

6,2

3,4

Безопасность

2,7

2,8

Наука, образование

6,4

2,4

Консультирование

0,2

0,3

Рабочий персонал

1,0

0,8

Транспорт, логистика

2,5

1,6

Юристы

8,8

8,0

Автомобильный бизнес

2,4

0,7

Инсталляция и сервис

2,0

1,3

Управление персоналом, тренинги

5,8

3,1

Домашний персонал

0,5

0,1

Туризм, гостиницы, рестораны

2,6

1,0

 

Среди регионов СЗФО наибольшая конкуренция за рабочие места сейчас наблюдается в Калининградской области - почти 7 человек на рабочее место. Это даже выше конкуренции в Петербурге. Кроме того, конкуренция выше нормы по рынку труда зафиксирована в Коми – более 6 человек на вакансию. Низкая напряженность с поиском работы сейчас в Ленинградской, Архангельской, Псковской, Новгородской, Мурманской области, а также в НАО.

Калининградская область

6,8

Санкт-Петербург

6,6

Республика Коми

6,4

Республика Карелия

4,2

Ленинградская область

3,8

Архангельская область

3,7

Псковская область

3,7

Новгородская область

3,7

Мурманская область

3,1

Ненецкий АО

2,6

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Походный Атаман МГКО СКФ Ярков Ю.Н.
17.08.22 20:28
В 1572 году Иван Грозный направил два полка Донских казаков для участия в Северной войне и защиты северных рубежей. В опубликованном в 1951 году М.Н. Тихомировым «Соловецком летописце» второй полови
Комментарий к новости:Казачество на Мурмане – историю передаём детям
Коллектив МОУ КОСОШ.
16.08.22 20:38
Здравствуйте, аудитория телеканала, мурманчане. Коллектив МОУ КОСОШ передает свои слова поддержки мальчику в борьбе со страшным недугом. Держись, Владислав. Мы, коллектив МОУ, тоже верим, что ты смо
Комментарий к новости:Владиславу Денисову требуется срочная помощь земляков
Наталья
30.07.22 21:29
Установить приставку. Телефон 7 911 353 90 75
Комментарий к новости:Волонтеры помогут установить телевизионную приставку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Такая работа». Художественный сериал, 17 серия (16+)13:45«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В текущем году станем бедней, но меньше-PRO Валюту (16+)Курс рубля в начале торгов четверга после некоторого снижения на открытии перешёл к росту-PRO Энергетику (18+)АО «АтомЭнергоСбыт» обеспечило собираемость платежей на уровне 100% по итогам 7 месяцев 2022 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 18 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 15 августа гражданам гарантируют право использовать материнский капитал для оплаты обучения детей у индивидуальных предпринимателей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Скажется ли увеличение МРОТ на доходах россиян?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика