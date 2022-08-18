В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России

Уровень конкуренции в двух профсферах на рынке труда Мурманской области выше, чем в среднем по стране, считают эксперты hh.ru. Это значит, что в этих профессиональных областях мурманчанам сложнее найти работу, чем другим россиянам.

Самая высокая конкуренция среди соискателей-мурманчан за рабочее место в Мурманской области сейчас зафиксирована в сфере «Юристы». На данный момент на одну вакансию в этой сфере откликаются 8 кандидатов. Это более чем в 3 раз выше, чем в среднем по России.

Повышенная конкуренция за рабочие места в Мурманской области наблюдается среди бухгалтеров (более 4 соискателей на одно рабочее место). В это же время в России в среднем уровень конкуренции среди бухгалтеров чуть выше – 5,3 резюме на вакансию. В сфере «Начало карьеры, студенты» в Мурманской области также наблюдается более напряженная атмосфера с поиском работы: на одно рабочее место претендуют около 4 человек, по России в среднем – 8,8.

В Мурманской области конкуренция за рабочие места выше среднероссийских значений наблюдается в сфере «Добыча сырья», а также в сфере консультирования.

С другой стороны, в Мурманской области проще найти работу, чем в других российских городах в сфере «Наука, образование» (чуть более 2 кандидата на вакансию). Также близка к общероссийским значениям конкуренция среди соискателей в сфере производства (менее 2 человек на место), в сфере безопасности (почти 3 кандидата), в области консультирования (менее 1 резюме на вакансию). Одна из самых низких конкуренций при достаточно высоком работодательском спросе в Мурманской области также зафиксирована в сфере рабочего и домашнего персонала (менее 1 кандидата в каждой сфере).

Также в регионе сложилась уникальная ситуация для России – прямо сейчас конкуренция среди выпускников и студентов в Мурманской области за рабочие места одна из самых низких по стране: в среднем 3 кандидата в регионе против почти 9 человек в среднем по стране. Таким образом, молодые начинающие специалисты могут найти работу в Мурманской области намного быстрее, чем в других городах России.

Уровень конкуренции на рынке труда, Россия и Мурманская область, лето 2022:

Профсфера Россия Мурманская область Страхование 3,7 1,1 Маркетинг, реклама, PR 4,1 1,5 Высший менеджмент 4,5 1,9 Государственная служба, некоммерческие организации 2,5 1,5 Продажи 1,9 0,9 Производство 2,2 1,9 Медицина, фармацевтика 1,4 0,4 Банки, инвестиции, лизинг 1,8 0,7 Строительство, недвижимость 1,3 0,7 Искусство, развлечения, масс-медиа 3,4 1,1 Начало карьеры, студенты 8,8 3,7 Закупки 3,4 2,5 Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 1,7 0,5 Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия 5,3 4,1 Добыча сырья 1,0 1,4 Информационные технологии, интернет, телеком 3,8 2,8 Административный персонал 6,2 3,4 Безопасность 2,7 2,8 Наука, образование 6,4 2,4 Консультирование 0,2 0,3 Рабочий персонал 1,0 0,8 Транспорт, логистика 2,5 1,6 Юристы 8,8 8,0 Автомобильный бизнес 2,4 0,7 Инсталляция и сервис 2,0 1,3 Управление персоналом, тренинги 5,8 3,1 Домашний персонал 0,5 0,1 Туризм, гостиницы, рестораны 2,6 1,0

Среди регионов СЗФО наибольшая конкуренция за рабочие места сейчас наблюдается в Калининградской области - почти 7 человек на рабочее место. Это даже выше конкуренции в Петербурге. Кроме того, конкуренция выше нормы по рынку труда зафиксирована в Коми – более 6 человек на вакансию. Низкая напряженность с поиском работы сейчас в Ленинградской, Архангельской, Псковской, Новгородской, Мурманской области, а также в НАО.