В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
Уровень конкуренции в двух профсферах на рынке труда Мурманской области выше, чем в среднем по стране, считают эксперты hh.ru. Это значит, что в этих профессиональных областях мурманчанам сложнее найти работу, чем другим россиянам.
Самая высокая конкуренция среди соискателей-мурманчан за рабочее место в Мурманской области сейчас зафиксирована в сфере «Юристы». На данный момент на одну вакансию в этой сфере откликаются 8 кандидатов. Это более чем в 3 раз выше, чем в среднем по России.
Повышенная конкуренция за рабочие места в Мурманской области наблюдается среди бухгалтеров (более 4 соискателей на одно рабочее место). В это же время в России в среднем уровень конкуренции среди бухгалтеров чуть выше – 5,3 резюме на вакансию. В сфере «Начало карьеры, студенты» в Мурманской области также наблюдается более напряженная атмосфера с поиском работы: на одно рабочее место претендуют около 4 человек, по России в среднем – 8,8.
В Мурманской области конкуренция за рабочие места выше среднероссийских значений наблюдается в сфере «Добыча сырья», а также в сфере консультирования.
С другой стороны, в Мурманской области проще найти работу, чем в других российских городах в сфере «Наука, образование» (чуть более 2 кандидата на вакансию). Также близка к общероссийским значениям конкуренция среди соискателей в сфере производства (менее 2 человек на место), в сфере безопасности (почти 3 кандидата), в области консультирования (менее 1 резюме на вакансию). Одна из самых низких конкуренций при достаточно высоком работодательском спросе в Мурманской области также зафиксирована в сфере рабочего и домашнего персонала (менее 1 кандидата в каждой сфере).
Также в регионе сложилась уникальная ситуация для России – прямо сейчас конкуренция среди выпускников и студентов в Мурманской области за рабочие места одна из самых низких по стране: в среднем 3 кандидата в регионе против почти 9 человек в среднем по стране. Таким образом, молодые начинающие специалисты могут найти работу в Мурманской области намного быстрее, чем в других городах России.
Уровень конкуренции на рынке труда, Россия и Мурманская область, лето 2022:
|
Профсфера
|
Россия
|
Мурманская область
|
Страхование
|
3,7
|
1,1
|
Маркетинг, реклама, PR
|
4,1
|
1,5
|
Высший менеджмент
|
4,5
|
1,9
|
Государственная служба, некоммерческие организации
|
2,5
|
1,5
|
Продажи
|
1,9
|
0,9
|
Производство
|
2,2
|
1,9
|
Медицина, фармацевтика
|
1,4
|
0,4
|
Банки, инвестиции, лизинг
|
1,8
|
0,7
|
Строительство, недвижимость
|
1,3
|
0,7
|
Искусство, развлечения, масс-медиа
|
3,4
|
1,1
|
Начало карьеры, студенты
|
8,8
|
3,7
|
Закупки
|
3,4
|
2,5
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
1,7
|
0,5
|
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
|
5,3
|
4,1
|
Добыча сырья
|
1,0
|
1,4
|
Информационные технологии, интернет, телеком
|
3,8
|
2,8
|
Административный персонал
|
6,2
|
3,4
|
Безопасность
|
2,7
|
2,8
|
Наука, образование
|
6,4
|
2,4
|
Консультирование
|
0,2
|
0,3
|
Рабочий персонал
|
1,0
|
0,8
|
Транспорт, логистика
|
2,5
|
1,6
|
Юристы
|
8,8
|
8,0
|
Автомобильный бизнес
|
2,4
|
0,7
|
Инсталляция и сервис
|
2,0
|
1,3
|
Управление персоналом, тренинги
|
5,8
|
3,1
|
Домашний персонал
|
0,5
|
0,1
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
2,6
|
1,0
Среди регионов СЗФО наибольшая конкуренция за рабочие места сейчас наблюдается в Калининградской области - почти 7 человек на рабочее место. Это даже выше конкуренции в Петербурге. Кроме того, конкуренция выше нормы по рынку труда зафиксирована в Коми – более 6 человек на вакансию. Низкая напряженность с поиском работы сейчас в Ленинградской, Архангельской, Псковской, Новгородской, Мурманской области, а также в НАО.
|
Калининградская область
|
6,8
|
Санкт-Петербург
|
6,6
|
Республика Коми
|
6,4
|
Республика Карелия
|
4,2
|
Ленинградская область
|
3,8
|
Архангельская область
|
3,7
|
Псковская область
|
3,7
|
Новгородская область
|
3,7
|
Мурманская область
|
3,1
|
Ненецкий АО
|
2,6