В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов

Атомная подводная лодка «Курск» затонула в результате столкновения с подлодкой НАТО, заявил адмирал Вячеслав Попов. Он командовал Северным Флотом в 1999–2001 годах. Господин Попов ранее уже выдвигал версию о том, что «Курск» затонул после столкновения с иностранной подлодкой.

«Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море. По официальной версии, это произошло из-за взрыва торпеды на борту с последующей детонацией боезапаса. Погибли все 118 членов экипажа.

«Я с вероятностью 90% знаю наименование её (подлодки, которая столкнулась с «Курском». — «Ъ»), но для того, чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с «Курском», — сказал Попов «РИА «Новости». По его словам, подлодка НАТО следила за «Курском». «Не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр «Курска» привёл к потере контакта», — добавил он.

Президент Владимир Путин в 2018 году говорил, что причиной трагедии стало неудовлетворительное состояние армии в те времена. По его мнению, трагедия «Курска» — «проявление общего состояния вооруженных сил».