В 2019 году специалистами региональной КСП были выявлены 267 нарушений в финансово-бюджетной сфере

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина. Депутаты обсудили и одобрили внесение в Государственную Думу законодательной инициативы - проекта федерального закона, вносящего изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации. Он разработан в целях устранения правовых пробелов, а также в целях совершенствования правового регулирования отношений в сфере предоставления межбюджетных трансфертов.

Участники заседания заслушали и рекомендовали Думе принять к сведению отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Мурманской области. В соответствии с планом работы на 2019 год проведено 45 мероприятий внешнего государственного финансового контроля, в том числе 13 контрольных, 32 экспертно-аналитических. Отмечалось, что в 2019 году были выявлены 267 нарушений в финансово-бюджетной сфере. По количественному показателю наибольшая часть нарушений (121 нарушений, или 45,3% от общего количества) была при формировании и исполнении бюджетов. Кроме финансовых нарушений, выявлено неэффективное и неэкономное использование бюджетных средств на сумму 17 млн 816,4 тысячи рублей. Депутаты предложили Контрольно-счётной палате Мурманской области продолжить практику проведения мониторинга реализации национальных проектов, проведения анализа эффективности работы контрольно-счетных органов муниципальных образований. Также рекомендовано считать приоритетными направлениями деятельности в 2020 году контроль правомерности предоставления субсидий ресурсоснабжающим организациям, некоммерческим организациям, а также эффективности их использования. Кроме того, депутаты предлагают провести анализ использования временно свободных средств областного бюджета на счетах получателей бюджетных средств в ходе кассового исполнения консолидированного бюджета Мурманской области, включая областные и муниципальные учреждения.

Комитет рекомендовал Думе направить обращение к председателю правительства Российской Федерации М.В. Мишустину о проблемах обеспечения жильём ветеранов боевых действий. В нём депутаты заостряют внимание на проблему обеспечения жильём этой категории граждан, многие из которых сегодня нуждаются в поддержке государства. Так, по состоянию на 1 января 2020 года в списке ветеранов боевых действий, вставших на жилищный учёт в Мурманской области до 1 января 2005 года, состоит 19 человек. Эти граждане уже более 15 лет стоят в очереди на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения. Депутаты высказывают просьбу рассмотреть возможность увеличения объёма субвенции для Мурманской области на предоставление единовременной денежной выплаты для обеспечения всех ветеранов боевых действий, вставших на учёт до 1 января 2005 года, жилыми помещениями в течение 2020 – 2021 годов. Также региональные парламентарии просят инициировать внесение изменений в федеральный закон «О ветеранах» в части увеличения норматива жилой площади, используемого для определения размера единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий.

Другое обращение, рассмотренное на заседание комитета, планируется направить министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Д.Н. Кобылкину. В нём идет речь о финансовом обеспечении мероприятий, направленных на создание национального парка «Хибины».