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Мурманская область. Арктика (16+)07.08.20 08:15

В 2020 году более полумиллиарда рублей предусмотрено в областном бюджете на развитие Кандалакшского района

Заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева вчера  с рабочей поездкой побывала в Кандалакшском районе. Вместе с главой муниципалитета Михаилом Павловым вице-губернатор посетила учреждения образования и культуры, а также спортивные объекты, где ведутся работы в рамках летней ремонтной кампании.

Рабочая поездка началась с осмотра Дворца культуры «Металлург». В этом году на ремонт в учреждении и здании его филиала – городском культурном центре «Нива» – выделено 23 млн рублей. До конца сентября полностью переоборудуют зал площадью более 120 квадратных метров, смонтируют сцену с механизмом раздвижного занавеса и новое световое и звуковое оборудование, выполнят ремонт фойе, гардеробной и входной группы здания, заменят систему отопления. Обновлению подлежит также фасад кинотеатра «Нива».

На юге области активно развернулись ремонтные работы и в образовательных учреждениях. По поручению губернатора Андрея Чибиса, данному во время визита в Кандалакшу в начале года, за счет средств регионального бюджета преображают фасад городской школы №2 и устанавливают энергоэффективные окна.

В Кандалакшском индустриальном колледже косметический ремонт помещений уже завершён, установлен тренажёрный комплекс. Студенты приступят к обучению в обновленной сварочной мастерской, также закуплено профессиональное поварское оборудование. Этим летом рабочие отремонтировали аварийную крышу спортивного зала и заменили старые окна на современные пластиковые.

Совсем скоро в Кандалакше откроется после ремонта городская библиотека №3 по улице Питео. В помещениях меняют окна и двери, системы электроснабжения, отопления и вентиляции. Впереди работы по обустройству пандуса, нанесению контрастной разметки и расширению дверных проемов в библиотеке, что позволит оказывать услуги для маломобильных групп населения. Ремонт объекта ведется в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия», из областного бюджета на эти цели направлено 7 млн рублей.

С 1 сентября для юных кандалакшан на базе Центра детского творчества «Вега» откроется мини-технопарк «Квантолаб». Муниципалитет выделил средства на ремонт помещений. Обучение будет вестись на современном оборудовании, приобретённом за счет средств регионального бюджета, по модулям образовательной области «Технология» и по направлениям «Промробоквантум», «Промдизайнквантум» и «Хай-тек». Помещения «Квантолаба» оформят в фирменном стиле детских технопарков «Кванториум». Планируется, что ежегодно не менее 200 ребят смогут учиться по новым программам.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, комиссия осмотрела стадион «Локомотив», где в текущем году по программе «На Севере – жить!» планируется установить новую спортивную площадку.

«Необходимо комплексно принимать решения по приведению в порядок социальных учреждений, объектов образования и культуры в муниципалитетах нашего региона. В Кандалакше ремонтные работы на объектах находятся в завершающей стадии. В этом году из бюджета Мурманской области Кандалакшскому району в целом на развитие выделено более полумиллиарда рублей. Радует, что местные власти очень разумно подходят к освоению бюджетных средств. Все намеченные работы выполняются в установленные сроки», – прокомментировала по итогам рабочей поездки заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

 

 

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