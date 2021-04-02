Как следует из доклада Мурманскстата о социально-экономическом положении Мурманской области в январе–феврале 2021 года, в 2020 году 173 организации (65,8% от общего количества) получили прибыль в размере 237034,0 млн рублей, 90 организаций (34,2%) имели убыток на сумму 7287,8 млн рублей.

В 2020 году доля убыточных организаций в нашем регионе по сравнению с 2019 годом увеличилась на 3,4 процентного пункта и составила 34,2%.

По состоянию на конец декабря 2020 года суммарная задолженность по обязательствам организаций увеличилась по сравнению с уровнем на конец декабря 2019 года на 11,2%, по сравнению с уровнем на конец ноября 2020 года – на 0,5% и составила 621481,2 млн рублей, из неё просроченная – 15393,5 млн рублей, или 2,5% общей суммы задолженности (на конец декабря 2019 года – 12,0%, на конец ноября 2020 года – 7,5%).

Кредиторская задолженность по состоянию на конец декабря 2020 года составила 338156,7 млн рублей, из неё просроченная – 14734,9 млн рублей, или 4,4% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец декабря 2019 года – 20,9%, на конец ноября 2020 года – 14,6%).

Дебиторская задолженность по состоянию на конец декабря 2020 года составила 302583,2 млн рублей, из неё просроченная – 22228,5 млн рублей, или 7,3% от общего объёма дебиторской задолженности (на конец декабря 2019 года – 9,4%, на конец ноября 2020 года – 8,1%).