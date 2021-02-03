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Мурманская область. Арктика (16+)03.02.21 11:30

В 2020 году Мурманской таможней выявлено и изъято из торгового оборота около тонны «санкционных» товаров

Мурманской таможней в течение января-декабря прошлого года возбуждено 1030 дел об административных правонарушениях, из них 446 дел в отношении юридических лиц и 33 уголовных дела.

В 2020 году Мурманской таможней по результатам применения мер системы управления рисками возбуждено 384 дела об административных правонарушениях.  Общая экономическая эффективность применения мер по минимизации рисков составила 47,8 миллиона рублей.

В прошлом году Мурманской таможней проведено 287 таможенных осмотров и 179 таможенных досмотров товаров, из них 85 - по поручениям ЦЭД, по результатам которых было возбуждено 15 дел об административных правонарушениях.

В ходе совместных мероприятий с другими контролирующими органами Мурманской таможней выявлено и изъято из торгового оборота 1340 единиц контрафактной продукции, 972,83 килограмма «санкционных» товаров, а также 3748 пар обуви, 1096 пачек сигарет, 62,7 литра алкогольной продукции, реализуемых с нарушениями требований о маркировке.

В течение 2020 года через таможенную границу в регионе деятельности Мурманской таможни проследовало в обоих направлениях 198 832 тысячи граждан, 44910 единиц автотранспорта. На таможенных постах в аэропортах и морских портах оформлено 88 воздушных судов и 5484 морских судов, порядка 60% которых составляют суда рыбопромыслового флота.

- Намеченные нами основные направления работы на 2021 год базируются на обеспечении эффективного и результативного фактического таможенного контроля, повышении эффективности таможенного контроля после выпуска товаров, готовности к выполнению функций, возложенных на таможенные органы в соответствии с федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», - отметил начальник Мурманской таможни Тимур Каримов.

Напомним, с 1 сентября 2020 года в регион деятельности Мурманской таможни, помимо Мурманской области, включены территории Архангельской области и Ненецкого АО, а также территориальное море и внутренние воды Российской Федерации, омывающие берега вышеперечисленных субъектов Российской Федерации. С этого же времени Мурманская таможня начала работать в статусе таможни фактического контроля. Итоги работы за прошедший год приводит пресс-служба организации.

Все объёмы декларирования экспортно-импортных товаров полностью аккумулируются в центрах электронного декларирования (ЦЭД) и электронных таможнях.

В компетенцию обновлённой Мурманской таможни теперь входят операции, требующие непосредственного контакта с товарами и транспортными средствами, взаимодействие со складами временного хранения, уполномоченными экономическими операторами, работа с применением системы управления рисками, контроль после выпуска товаров (проверка финансово-хозяйственной деятельности участников внешнеэкономической деятельности), а также совершение таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами для личного пользования.

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