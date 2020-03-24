В 2020 году на подъезде к Мурманску введут в эксплуатацию современную двухуровневую развязку

Искусственное сооружение, строящееся в рамках реконструкции участка автодороги Р-21 «Кола» с 1378 по 1381 км , обеспечит удобный и безопасный подъезд к областному центру с юга и выезд из него в направлении аэропорта.

В составе развязки - путепровод тоннельного типа, состоящий из двух арочных сооружений, соединяющихся в одну 108-метровую конструкцию. Он уже построен. Также на объекте выполнены все работы по расширению дороги до четырёх полос (IB категория), уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия. Решение позволит обеспечить свободный пропуск более 13 тысяч автомобилей в сутки, сегодня этот показатель составляет 10 тысяч машин.

В апреле начнутся работы заключительного этапа, которые завершатся в первой декаде сентября. К этому моменту планируется уложить верхний слой дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, установить 438 м шумозащитных экранов рядом с жилой застройкой и смонтировать 2,8 км линии электроосвещения на всем протяжении участка.

Продолжается реконструкция 27-километрового участка трассы «Кола» от Мурманска до госграницы с Королевством Норвегия в Печенгском районе (с 1519 по 1547 км ), который пройдет в обход н.п. «Зеленый городок». Ввод в эксплуатацию объекта намечен на 2021 год.

Полным ходом идёт реконструкция моста через Тулому в Коле. Старый мост сдвинули в сторону от основных опор и обустроили как пешеходный. До конца 2020 года планируется построить четыре новых опоры и смонтировать на них железобетонное пролетное строение мостового сооружения.

В предстоящем сезоне начнется реконструкция участка подъезда к г. Мурманску с 14 по 19 км , с вводом которого весь 19-километровый восточный обход столицы Заполярья будет иметь четыре полосы движения. Объект вошел в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года и будет реализован за три года. В настоящее время идет подготовка документов к конкурсным процедурам для заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ.