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Мурманская область. Арктика (16+)17.04.20 12:15

В 2020 году на реализацию нацпроектов в Мурманской области планируется направить более 14 млрд рублей

Пандемия коронавируса и введенный в регионе режим повышенной готовности не должны повлиять на сроки и качество реализации национальных проектов и мероприятий, включенных в стратегический план «На Севере – жить». На этом сделал особый акцент губернатор Андрей Чибис, открывая рабочее онлайн-совещание с региональными министрами.

В 2020 году Мурманская область принимает участие в десяти нацпроектах, на реализацию которых планируется направить 14,1 млрд рублей: 6,3 млрд рублей – средства федерального бюджета, 5,2 млрд рублей – консолидированный бюджет Мурманской области, 2,6 млрд рублей – внебюджетные источники.

Отчет за первый квартал текущего года о выполнении поставленных задач главе региона представили руководители министерств.

На особом контроле – строительная отрасль. В рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» запланированы работы на 249 объектах в 29 муниципальных образованиях области. Как отметила замгубернатора – региональный министр строительства Оксана Астахова, несмотря на введенные ограничительные меры из-за коронавируса, строительные работы не остановлены. Говоря о рисках, профильный министр отметила возможное увеличение стоимости строительных материалов. Минстрой регулярно проводит мониторинг цен, на сегодняшний день рост не зафиксирован.

Как прозвучало на совещании, по нацпроекту «Образование» в школах Заполярья планируется открыть Центры цифрового развития. На эти цели предусмотрено более 200 млн рублей.

На ремонт дорожного полотна в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году запланировано направить более 1,5 млрд рублей. Процедура контрактования по дорожным работам уже завершена.

Подводя итоги рабочего совещания, губернатор подчеркнул, что мониторинг рисков, постоянный контроль исполнения задач и отслеживание достижений плановых значений по всем направлениям в результате позволит достичь максимальных показателей по нацпроектам в текущем году.

«По ключевым национальным проектам сегодня всё идёт по плану. Да, риски есть, но мы их заранее прогнозируем и стараемся исключить. Главная задача одна – работы по нацпроектам должны быть выполнены в установленные сроки. Это крайне важно особенно сейчас, поскольку деньги, которые инвестируются, – возможность предпринимателям получить контракты и работу, сделать так, чтобы экономика не просела. Все наши планы подлежат обязательному исполнению, будем жёстко за этим следить», – сказал в завершение Андрей Чибис.

По итогам онлайн-совещания было принято решение каждые две недели «сверять часы» по исполнению национальных проектов на территории Мурманской области, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.

Комментарии

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NOUDIMON
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Сергей
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