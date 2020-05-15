В 2020 году на ремонт дорожных объектов в Мурманской области направят более 2,5 млрд рублей

В Мурманской области стартует ремонтно-дорожная кампания. В 2020 году на обновление и восстановление дорожного полотна из федерального, регионального и муниципального бюджетов всего выделено более 2,5 млрд рублей, в том числе 1,3 млрд рублей – по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

О готовности подрядных организаций к выполнению ремонтных работ по региональной дорожной сети и автодорогам местного значения говорили сегодня на селекторном совещании под руководством губернатора Андрея Чибиса.

Для достижения показателей нацпроекта «БКАД» в этом году на территории Мурманской области необходимо привести в нормативное состояние 54 км дорожного полотна. В рамках регионального проекта общая протяженность ремонтируемых дорог составит 60,1 км , из них: в Мурманске – 16,92 км , в Коле – 2,26 км , автодороги регионального значения – 40,9 км .

Комментируя планы дорожных работ на предстоящий летний сезон, глава региона отметил важность соблюдения качества и сроков окончания ремонтной кампании – не позднее 1 сентября – и осуществления регулярного контроля за процессом производства работ.

«Мурманская область к началу ремонтно-дорожных работ готова. Сегодня мы видим определенные риски из-за коронавируса, но пока главная проблема – погода, за окном снег. Период ремонтной кампании будет коротким, как только погода позволит, начнётся активная работа. Будем жёстко контролировать и подрядчиков, и заказчиков на всех этапах», – сказал губернатор.

О ненадлежащем качестве выполнения ремонтных работ и нарушении технологии производства жители региона могут сообщать на информационный портал «Наш Север». Через сервис народного контроля также можно направлять фотографии и видеозаписи. Это позволит своевременно выявлять и оперативно устранять замечания. Кроме того, принимаются жалобы от северян на проблемные участки дорог в муниципалитетах Мурманской области. По итогам мониторинга мнения людей будет составлен перечень дорожных объектов для проведения ремонтных работ в 2021 году, сообщает региональное Министерство информационной политики.