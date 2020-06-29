В 2020 году по региональной программе капремонта выполнят работы на 1,7 млрд рублей

В 2020 году по программе капитального ремонта многоквартирных домов в Мурманской области будут выполнены работы на общую сумму 1,7 млрд рублей, из них более 320 млн рублей – средства областного бюджета, которые дополнительно направят на ремонт фасадов, крыш и замену лифтов.

О ходе выполнения работ на оперативном совещании в региональном правительстве доложил заместитель губернатора – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

Всего в рамках реализации краткосрочного плана капремонта МКД в текущем году в 285 жилых домах запланировано проведение 456 видов работ: ремонт крыш, фасадов, фундаментов, подвалов, внутридомовых инженерных систем, замена лифтов и разработка проектно-сметной документации. Договоры с подрядными организациями заключены по 238 МКД, что составляет 84,1% от плана, строительно-монтажные работы ведутся на 202 МКД.

Вице-губернатор подчеркнул, что в этом году из областного бюджета выделена дополнительная субсидия на обновление жилых домов, расположенных в исторической части Мурманска, а также установку новых лифтов в муниципальных образованиях региона. Так, 250 млн рублей направят на ремонт фасадов, крыш и разработку ПСД 28 зданий в областном центре. Установка лесов и строительно-монтажные работы начаты на 16 из 18 МКД, кроме того, ведется разработка проектов по 11 МКД, к ремонту которых приступят в 2021 году.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, при государственной поддержке в муниципалитетах Мурманской области также заменят 170 единиц лифтового оборудования, у которых превышен максимальный срок эксплуатации. На эти цели в бюджете запланировано 77,1 млн рублей. Поставка лифтов в регион выполнена на 100%, рабочие приступили к монтажу 64 современных подъемников.

«Работу регионального Фонда капремонта прошу взять на контроль. Важно перейти на заблаговременное заключение контрактов с подрядчиками, чтобы рабочие могли раньше выходить на объекты и без спешки, качественно, выполнять все виды работ», – отметил губернатор Андрей Чибис.