В 2020 году промышленность Мурманской области показала рост объёма продукции, прибыли и численности работников

Несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции, Мурманской области удалось сохранить стабильно работающую экономику, более того, отдельные её показатели продемонстрировали рост, сообщил на оперативном совещании глава региона Андрей Чибис.

Губернатор, находящийся на самоизоляции по CoVID-19, провёл совещание по видеосвязи.

«Неплохие результаты по промышленному росту позволили нам создать дополнительную «подушку безопасности» с точки зрения налогов. Эти налоги мы сможем направить на дополнительные инвестиции в социальную сферу уже в начале будущего года», – подчеркнул Андрей Чибис.

По данным, приведённым губернатором, объём отгруженной промышленной продукции в регионе по сравнению с 10 месяцами 2019 года вырос в 2 раза – до 781,7 млрд рублей. Инвестиции крупных и средних промышленных предприятий за 9 месяцев выросли в 1,2 раза в сопоставимых ценах – до 67 млрд рублей. Прибыль предприятий за 9 месяцев года возросла в 2,4 раза, или на 60,7 млрд рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Это даёт нам дополнительные возможности для развития экономики и для обеспечения необходимых вложений в инфраструктуру, в спортивные объекты, в культуру и в качество городской среды», – отметил Андрей Чибис.

Глава региона обратил особое внимание на тот факт, что впервые за немало лет в Заполярье существенно выросла среднесписочная численность работников реального сектора экономики – за 8 месяцев 2020 года она увеличилась на 4,8%.

«Это, безусловно, очень хороший показатель, свидетельствующий, что те льготы, которые предусмотрены нашим региональным законодательством по территории опережающего развития и пакетом федеральных законов по арктическим преференциям, приносят конкретные плоды – создают новые рабочие места», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в качестве яркой иллюстрации процесса губернатор сообщил о том, что ещё две компании стали резидентами АЗРФ от Мурманской области: компания «Антей Север» с проектом по строительству пяти новых краболовных судов и промыслу биоресурсов, а также ООО «КМ-Север» с проектом по созданию объекта придорожного сервиса с круглосуточным режимом работы.