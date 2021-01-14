В 2020 году у рыбаков Северного бассейна на 15,4% вырос объём добычи пикши

По оперативным данным системы мониторинга Росрыболовства, общий объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями на 31 декабря 2020 года составил 4,97 млн тонн, что на 57,4 тысячи тонн, или на 1,2%, больше уровня 2019 года.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна добыли на 0,6% меньше уровня предыдущего года – почти 492 тысячи тонн. Вылов трески снизился на 3,8% – до 305,5 тысячи тонн. При этом вырос объём добычи пикши на 15,4% – до 88 тысячи тонн, зубатки – на 2,5%, до 7,2 тысячи тонн, камбалы – на 1,5%, до 12,9 тысячи тонн.

В конвенционных районах, зонах иностранных государств и открытой части Мирового океана российский флот добыл 626,5 тысячи тонн – на 12,2% ниже показателя 2019 года.