В 2020 году в доход государства поступило имущество нечистых на руку российских чиновников почти на 8 млрд рублей

В прошлом году суды России обратили в доход государства имущество чиновников на несколько миллиардов рублей.

«В 2020 году по искам прокуроров в казну государства поступило имущество чиновников на сумму почти 8 млрд рублей - свыше 90 млн евро», - сказал в среду начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин в рамках конференции руководителей прокуратур европейских государств в Санкт-Петербурге.

Это имущество, в отношении которого чиновники не представили доказательств приобретения на законные доходы.

Балдин добавил, что по материалам прокурорских проверок в минувшем году возбуждено свыше 3 тысяч уголовных дел о коррупции. В целях взыскания ущерба от таких преступлений в рамках уголовного, гражданского и арбитражного судопроизводства в бюджет страны за год поступило свыше 4 млрд рублей.

Кроме того, по словам Балдина, более 73 тысяч должностных лиц, виновных в нарушениях антикоррупционного законодательства, в 2020 году понесли дисциплинарную ответственность. Из них 549 уволены в связи с утратой доверия.

Конференция руководителей прокуратур европейских государств проходит в Петербурге с 6 по 9 июля, сообщает ИА «Финмаркет».