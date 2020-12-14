В 2020 году в городе-спутнике Кольской АЭС реализованы социальные проекты на 202 млн рублей

В Полярных Зорях подвели предварительные итоги масштабной социальной программы, реализованной в текущем году в рамках Соглашения между ГК «Росатом» и правительством Мурманской области.

Объём финансирования, направленного из бюджета региона на развитие социальной инфраструктуры заполярного атомграда, составил почти 154 млн рублей, 10 млн рублей – доля софинансирования проектов из муниципального бюджета, еще более 38 млн рублей дополнительно выделила Кольская АЭС в виде благотворительной помощи.

На эти средства в Полярных Зорях проведён капитальный ремонт большого концертного зала городского дворца культуры, где помимо общестроительных работ, полностью реконструирована механика сценических устройств, приобретены новая «одежда» сцены и современные киноэкраны, установлены комфортные кресла для зрителей. По информации руководства муниципалитета, обновленный зал до конца года будет готов принять первых зрителей.

Ещё одним крупным социальным объектом Полярных Зорь, получившим финансирование на реконструкцию в 2020 году, стал городской бассейн. Здесь уже отремонтировали тепловой узел, системы электроснабжения, вентиляции и водоподготовки. Завершается ремонт в раздевалках и душевых, а также в малой и большой чашах бассейна, где потребовалась полная замена гидроизоляции и облицовочной плитки.

Также за счёт реализации Соглашения в 2020 году в городе атомщиков благоустроены 11 дворовых территорий, отремонтированы протяжённые участки муниципальных дорог, обновлена учебно-материальная база и открыты 2 центра развития «Точка роста» в городских образовательных учреждениях.

«Чётко отлаженное взаимодействие с региональной властью и руководством муниципалитета позволяет фокусировать социальную политику нашего предприятия на самых важных направлениях развития города-спутника Кольской атомной станции. Во многом именно поэтому Полярные Зори являются одним из самых благоустроенных и привлекательных для жизни муниципалитетов Мурманской области», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Соглашение о сотрудничестве между ГК «Росатом» и правительством Мурманской области, в соответствии с которым в бюджет региона ежегодно поступают дополнительные платежи по налогу на прибыль, и часть этих средств возвращается в Полярные Зори на реализацию социальных проектов, действует с 2012 года.

При этом документ ежегодно актуализируется в формате детального плана с конкретными сроками и объемами финансирования. План мероприятий, которые в рамках Соглашения намечается реализовать в городе атомщиков в 2021 году, уже разработан и направлен на рассмотрение губернатору Мурманской области, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.