В 2020 году в Мурманской области каждый пятый, занятый в экономике региона, работал в секторе малого и среднего бизнеса

Подведены итоги сплошного федерального статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год.

Напомним, купномасштабное обследование малого бизнеса проводится, согласно федеральному законодательству, один раз в пять лет.

Мурманскстатом были получены сведения от 8,2 тысячи малых (включая микропредприятия) и средних предприятий и 12,4 тысячи индивидуальных предпринимателей. Экономическую деятельность на территории Мурманской области из них осуществляли 5,7 тысячи предприятий – юридических лиц и 9,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. В расчёте на 1000 человек населения в среднем по Мурманской области пришлось 8 малых, микро и средних предприятий – юридических лиц и 13 индивидуальных предпринимателей, осуществлявших деятельность в 2020 году.

Как сообщает руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области В.Н. Морозов, каждый пятый, занятый в экономике области, работал в секторе малого и среднего бизнеса. Наиболее распространёнными направлениями деятельности являлись оптовая и розничная торговля, их доля – 32 процента; строительство, операции с недвижимым имуществом и предоставление прочих видов услуг – по 9 процентов; транспортировка и хранение, а также деятельность профессиональная, научная и техническая – по 8 процентов, промышленное производство – 6 процентов.

Средняя численность работников (количество замещённых рабочих мест) на малых, микро и средних предприятиях – юридических лицах составила 44,1 тысячи человек. Размер выручки этих организаций достиг 227 миллиардов рублей, из них 41 процент приходился на торговые предприятия, а 12 процентов – на промышленное производство.

Численность списочного состава в расчёте на одно экономически активное среднее предприятие составила 129 человек, выручка от реализации товаров (работ, услуг) – 841 миллион рублей, на одно малое предприятие – 25 человек и 131 миллион рублей, микропредприятие – 3 человека и 21 миллион рублей соответственно.

Индивидуальной предпринимательской деятельностью в области занимались 19,3 тысячи человек, в том числе в свой бизнес предприниматели привлекли 8,9 тысячи наёмных работников и 0,8 тысячи партнёров и помогающих членов семьи. Примерно 15 процентов из принявших участие в обследовании индивидуальных предпринимателей сообщили, что работали в качестве наёмного работника у другого индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Индивидуальными предпринимателями региона получена выручка в сумме 62 миллиарда рублей. Наиболее доходными видами деятельности являлась оптовая и розничная торговля (51 процент выручки). В сфере индивидуальной предпринимательской деятельности средняя численность занятых составила 2 человека, средний размер выручки – 7 миллионов рублей.

Субъекты малого предпринимательства располагали основными средствами по полной учётной стоимости на 76 миллиардов рублей. Капитальные вложения на развитие бизнеса составили 11 миллиардов рублей (немногим более 5 процентов от общего объёма инвестиций в основной капитал в 2020 году).

Окончательные итоги по всем показателям деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая информацию по муниципальным образованиям (без данных по закрытым административно-территориальным образованиям), будут опубликованы на сайте Росстата https://rosstat.gov.ru, по Мурманской области – на сайте Мурманскстата https://murmanskstat.gks.ru.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/