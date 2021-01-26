В 2020 году в Мурманской области отмечалось снижение объёмов практически по всем видам платных услуг

По предварительным данным Мурманскстата, в 2020 году населению Мурманской области было оказано платных услуг на сумму более 57 миллиардов рублей, что почти на 12 процентов меньше, чем в 2019 году.

В структуре платных услуг, оказанных населению региона, почти половина (46 процентов) приходилась на жилищно-коммунальные услуги, десятая часть – на телекоммуникационные и 8 процентов – на транспортные.

В среднем в 2020 году каждый житель области израсходовал на оплату услуг 77,5 тысячи рублей (в 2019 году – 85 тысяч рублей), из них на оплату жилищно-коммунальных услуг – 35,7 тысячи рублей, телекоммуникационных – 11,4, транспортных – 7,2 тысячи рублей.

Как отмечает статистическое ведомство, снижение объёмов наблюдалось практически по всем видам услуг, в том числе по услугам санаторно-курортных организаций – на две трети, туристским – на 64 процента и учреждений культуры – почти вдвое.

В то же время больше оказано услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, а также почтовой связи и курьерских услуг (соответственно на 2 и 7 процентов).