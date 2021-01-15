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Мурманская область. Арктика (16+)15.01.21 09:30

В 2020 году в Мурманской области увеличилось число мошенничеств и краж

Мурманская областная прокуратура подвела итоги состояния преступности в нашем регионе за 2020 год. Всего в прошлом год было зарегистрировано 12228 преступлений, что на 111, или 0,9%, больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В структуре преступности преобладают кражи (31,7%), мошенничества (21,5%), преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (10,4%).

Число краж увеличилось на 9,4%, мошенничеств на 31,6%, а преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, снизилось на 10,9%.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 29,6% (с 2710 до 3514), а их удельный вес увеличился на 6,4% и составил 28,7%.

При значительном росте раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений снизилась на 11,5% и составила 30,3%.

На 17,1% снизилось количество убийств и покушений на убийство (с 35 до 29).

Зарегистрировано 116 преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью человека, их число уменьшилось на 13,4%.

Количество погибших в результате преступных посягательств сократилось на 6,3% и составило 104 лица.

Число лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред, уменьшилось на 7,5% и составило 223.

Число зарегистрированных преступлений экономической направленности снизилось на 16,5%, а коррупционной направленности увеличилось на 9,5%.

Количество экологических преступлений увеличилось на 1,5% и составило 140.

На 5,6% возросло число преступлений, совершенных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих устройств (с 18 до 19).

Практически каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а более трети преступлений – ранее судимыми лицами.

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