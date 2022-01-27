В 2020 году в Мурманской области вели экономическую деятельность 5,5 тысячи малых и микропредприятий – итоги переписи

В Мурманской области подведены предварительные итоги Экономической переписи малого бизнеса за 2020 год. Информацию об основных показателях экономической деятельности в Мурманскстат предоставили 12,3 тысячи индивидуальных предпринимателей и 8 тысяч малых и микропредприятий.

Впервые для сбора сведений от респондентов малого бизнеса использовался Единый портал государственных и муниципальных услуг (им воспользовалось около 10 процентов респондентов).

Как сообщает В.А. Кудицкая, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, по итогам обследования, в 2020 году в Мурманской области фактически вели экономическую деятельность 5,5 тысячи малых и микропредприятий (почти 69 процентов от отчитавшихся респондентов). В них работали 34,5 тысячи человек, выручка составила 159,4 миллиарда рублей, инвестиции в основной капитал (в части новых, а также приобретённых по импорту основных средств) – 8,9 миллиарда рублей.

В индивидуальном предпринимательстве численность занятых составила 18,8 тысячи человек, включая наёмных сотрудников, партнёров и членов семьи, помогающих вести хозяйственную деятельность. Примерно 13 процентов из принявших участие в обследовании индивидуальных предпринимателей информировали, что работали в качестве наёмного работника у другого индивидуального предпринимателя или юридического лица. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в целом по всем видам предпринимательской деятельности за 2020 год составила 59,5 миллиарда рублей, объём затрат на строительство и реконструкцию объектов, приобретение новых основных фондов, осуществлённых в 2020 году, – 1,2 миллиарда рублей.

Ознакомиться с предварительными итогами наблюдения можно в разделе Сплошное наблюдение малого и среднего бизнеса/ Сплошное статистическое наблюдение за деятельностью малого и среднего бизнеса за 2020 год на официальном сайте Мурманскстата: http://murmanskstat.gks.ru.

Окончательные итоги Экономической переписи будут опубликованы в июле 2022 года.