В 2020 году в рамках переоснащения производства на Кольскую ГМК поступит новое оборудование на сумму 2,6 млрд рублей

Более 3300 единиц новой техники и оборудования поступит в 2020 году в Кольскую ГМК (дочернее предприятие ГМК «Норильский никель»). Инвестиции «Норникеля» в обновление основных фондов составят 2,6 млрд рублей. Программа закупа охватывает все основные структурные подразделения КГМК.

Один из основных получателей новой техники - рудник «Северный». Для этого горнодобывающего подразделения компании, в частности, будут приобретены шахтные самосвалы и буровые установки стрелового типа и веерного бурения.

Оборудование цеха электролиза никеля пополнят анодные ячейки, новые полимербетонные ванны и большое количество насосных установок для всех переделов цеха. Около 30 млн рублей выделяется на закуп персональных газоанализаторов для сотрудников действующих производств.

Большой объём работ по замене устаревшего оборудования будет проделан в сернокислотном отделении рафинировочного цеха. В рамках реализации мероприятий по улучшению экологической обстановки в отделение поступит оборудование на общую сумму около 48 млн рублей.

Переоснащение производства – одна из приоритетных задач «Норникеля». Систематически обновляя технику, компания не только повышает производительность, но и улучшает безопасность производственного процесса.