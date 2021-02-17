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Мурманская область. Арктика (16+)17.02.21 15:00

В 2020 году в регионе сократилось общее количество ДТП, происшествия с общественным транспортом снизились на 10%

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, накануне в режиме ВКС прошёл круглый стол на тему «Безопасность дорожного движения в тёмное время суток при осуществлении пассажирских перевозок в Мурманской области». Участники обсудили инициативы, направленные на повышение безопасности пассажирского транспорта. Для Заполярья этот вопрос особенно актуален, так как в период полярной ночи и короткого светового дня видимость на дороге становится значительно хуже.

В 2020 году в регионе сократилось общее количество ДТП, происшествия с общественным транспортом снизились на 10%. При этом участники круглого стола отметили, что процент ДТП в темное время суток достаточно высок. Самыми уязвимыми участниками дорожного движения в таких условиях остаются пешеходы. По информации ГИБДД из 235 ДТП с наездами на пешеходов почти половина произошла в темное время суток.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Виктор Тиховский рассказал о мерах, которые предпринимает ведомство в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» для повышения безопасности дорожного движения.

«Мероприятия, которые проводятся в рамках дорожного нацпроекта, в значительной мере влияют на обеспечение безопасности на дороге. За 2020 год выполнено обустройство наиболее опасных участков региональных автомобильных дорог дорожными ограждениями барьерного типа более 30 км, установлено 430 метров пешеходных ограждений, выполнено устройство недостающих тротуаров общей протяженностью 6,7 км, установлено и заменено 369 дорожных знаков и 13 светофоров, обустроены и отремонтированы 9 автобусных остановок. Улучшение качества дорожного полотна приводит к тому, что водители ездят с большей скоростью. Поэтому будет продолжено развитие системы фото- и видеофиксации. На данный момент это наиболее действенный способ снизить скорость движения и повысить безопасность при движении», – отметил Виктор Тиховский .

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в работе круглого стола также приняли участие депутат Государственной Думы, член комитета по транспорту и строительству Александр Васильев, начальник УГИБДД УМВД России по Мурманской области, полковник полиции Алексей Тарунин, заместитель министра образования и науки Мурманской области Надежда Никандрова, заместитель генерального директора ОАО «Мурманскавтотранс» Олег Ушаков, заместитель начальника отдела ресурсного обеспечения, государственных закупок и проектной деятельности министерства образования и науки Мурманской области Николай Ершенко, генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников, технический директор компании «3М» Сергей Дмитрук, генеральный директор ОАО «Мурманскавтотранс» Андрей Варзугин, генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков.

Основная инициатива – рекомендация использовать контурную маркировку на общественном транспорте. На сегодня эта мера профилактики активно используется на автобусах в системе образования. Надо отметить, что в регионе действует 53 маршрута перевозок школьных автобусов, более 1800 детей перевозится ежедневно.

Участники сошлись во мнении, что необходимо продолжать развивать использование светоотражающих элементов для пешеходов.

Напомним, вопрос обеспечения безопасности на дорогах региона остаётся на особом контроле губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

 

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