В 2020 году в регионе в порядок будет приведено более 60 километров магистралей

В Мурманской области продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2020 году в порядок будет приведено более 60 километров магистралей.

Как сообщил профильный министр Артём Гришин в ходе оперативного совещания, которое сегодня провел губернатор Андрей Чибис, на региональных трассах уже уложено порядка 150 тысяч квадратных метров асфальта, темпы работ не снижаются. В ближайшие дни заказчик начнёт приёмку первых объектов областной собственности.

«Необходимо мобилизовать все силы и средства и жесточайшим образом контролировать все процессы, – подчеркнул Андрей Чибис. – Приведение в порядок инфраструктуры – одна из ключевых наших задач, поэтому на будущие периоды объемы и финансирование мы будем стараться только увеличивать, а значит, сегодня важно все сделать качественно и вовремя».

Глава региона поручил заместителю губернатора Оксане Астаховой – своему уполномоченному представителю в столице Заполярья – внимательно следить за ситуацией и помогать коллегам по всем возникающим вопросам.

«В Мурманске за последнюю неделю произошёл определенный рывок, подрядчики вышли ещё на четыре объекта, также готовимся к укладке асфальта на улицах с сегодняшнего дня, – отметил Артём Гришин. – В ближайшее время будут подготовлены подробные графики хода производства работ, по которым мы чётко сможем проследить соответствие плану».

На территории Мурманской агломерации в Коле завершён ремонт всех пяти улиц, заказчик приступил к планированию работ в 2021-2022 годах.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области