В 2021 году благоустройство Ленинградской набережной в Мончегорске будет продолжено

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении аукциона на капитальный ремонт Ленинградской набережной в Мончегорске с начальной ценой контракта 82,4 млн рублей.

В рамках контракта подрядчику необходимо будет разработать проектно-сметную документацию, выполнить строительно-монтажные работы по капитальному ремонту, а также озеленить территорию набережной.

Напомним, это вторая очередь проекта благоустройства набережной, который позволит упорядочить и объединить эти пространства в маршрут по рекреационным зонам северо-западной части города: южная и северная части Ленинградской набережной станут единым, почти трехкилометровым прогулочным маршрутом. Капитальный ремонт набережной осуществляется с 2020 года в рамках национального проекта «Жиль` и городская среда».

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, заявки на участие в аукционе принимаются до 13 января 2021 года. Торги состоятся 15 января. Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируется осенью 2021 года.